Avrupalı bankadan dolar/TL tahmini: Yükseliş sürecek!

Danske Bank, Türk Lirası karşısındaki döviz kurları için yeni tahminlerini paylaştı. Bankanın analizine göre dolar/TL paritesi spotta 40.89 seviyesinde bulunurken, bir ayda 41.50’ye, üç ayda 42.70’e, altı ayda 44.60’a ve on iki ayda 48.20’ye yükselmesi öngörülüyor.

YÜKSELİŞ SÜRECEK

Euro/TL için spot 47.8 seviyesinde belirlenirken, bir ayda 48.6, üç ayda 50.8, altı ayda 54.0 ve on iki ayda 59.0 seviyelerine çıkması bekleniyor.

Sterlin/TL’de ise spot 55.32 olarak kaydedildi. Tahminlere göre kurun bir ayda 55.81, üç ayda 57.74, altı ayda 60.4 ve on iki ayda 66.61 seviyesine yükseleceği öngörülüyor.

Türk Lirası’nın Danimarka Kronu (DKK), İsveç Kronu (SEK) ve Norveç Kronu (NOK) karşısındaki seyri de benzer şekilde değerlendirildi. Buna göre TL/Danimarka Kronu’nun spot 0.16’dan on iki ayda 0.13’e, TL/İsveç Kronu’nun 0.23’ten 0.19’a ve TL/Norveç Kronu’nun 0.25’ten 0.21’e gerilemesi tahmin ediliyor.