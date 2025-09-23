Avrupalı dev bankadan yeni dolar tahmini!

Deutsche Bank stratejistleri, ABD Doları'nın zayıf seyrinin devam etmesini beklediklerini açıkladı. Banka, yatırımcıların ABD varlıklarından uzaklaşacağı ve Fed’in yeni gevşeme döngüsü ile bağımsızlığına yönelik endişelerin doları daha da baskılayacağını öngörüyor.

YATIRIMCI DAVRANIŞLARI VE PİYASA ETKİSİ

Analistler, yatırımcıların offshore piyasalarda hedge işlemlerinde doları giderek ve kalıcı şekilde tercih etmediğini belirtti. Kovid döneminden bu yana mali ve arz tarafındaki farklılıkların ABD yerine dünyanın geri kalanını desteklediği de ifade edildi.

DOLAR ENDEKSİNDEKİ HAREKET

Doların başlıca para birimlerine karşı performansını gösteren dolar endeksi (DXY), geçen hafta üç buçuk yılın en düşük seviyesi olan 96,218’i görmesine rağmen toparlanarak son olarak 97,368 seviyesinde işlem gördü.