Avrupa’nın en başarılı akıllı telefon şirketleri: Samsung arayı açıyor

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 00:00

2019’da patlak veren koronavirüs, tüm dünyanın dengesini bozdu. Akıllı telefon sektörü de bu sorundan doğrudan etkilendi. Bu süreçte üretim büyük ölçüde azalırken, fiyatların artmasıyla birlikte insanların alım gücü düştü.

Shiftdelete.com'un haberine göre, günümüzde koronavirüsün etkileri kaybolmaya başladı. Her alanda olduğu gibi akıllı telefon pazarında da toparlanmalar var. 2021’de bu alanda 5 yıl aradan sonra ilk kez büyüme kaydedildi.

AVRUPA’NIN EN BAŞARILI AKILLI TELEFON ŞİRKETLERİ

Piyasaların nabzını yoklayan araştırma firmaları yayınladıkları yeni raporlarla akıllı telefon üreticilerinin satış rakamlarını gözler önüne seriyorlar. Bu firmalardan Canalys, Avrupa pazarının 2022’nin ilk çeyreğindeki son durumunu paylaştı.

Rapora göre Samsung, yüzde 35’lik pazar payıyla Avrupa’nın en başarılı üreticisi konumunda. Bu süreçte 14,6 milyon satış yapan şirket, 2021’in aynı dönemine göre yüzde 9’luk düşüş yaşasa da halen büyük bir farkla lider.

Sektörün bir diğer başarılı oyuncusu Apple da Avrupa’da yüzde 21’lik pazar payına sahip. 2022’nin ilk çeyreğinde 8,9 milyon iPhone satan şirketin geçen yıla göre büyüme oranı sadece yüzde 1. Piyasanın geneline göre daha sabit bir performans sergilediğini söyleyebiliriz.

Xiaomi için Avrupa’da işler pek de iyi gitmiyor. Zira 2021’in aynı dönemine göre yüzde 22’lik bir düşüş yaşayan üretici yüzde 20’lik pazar payıyla karşımıza çıkıyor.

Sektörün bir diğer başarılı oyuncusu Apple da Avrupa’da yüzde 21’lik pazar payına sahip. 2022’nin ilk çeyreğinde 8,9 milyon iPhone satan şirketin geçen yıla göre büyüme oranı sadece yüzde 1. Piyasanın geneline göre daha sabit bir performans sergilediğini söyleyebiliriz.

Xiaomi için Avrupa’da işler pek de iyi gitmiyor. Zira 2021’in aynı dönemine göre yüzde 22’lik bir düşüş yaşayan üretici yüzde 20’lik pazar payıyla karşımıza çıkıyor.