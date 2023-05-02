Avustralya Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz artırımı
Avustralya Merkez Bankası, enflasyonda yaşanan gerilemeye rağmen, analistlerin tahminlerinin aksine politika faizinde bir kez daha artırıma gitti.
Avustralya Merkez Bankası (RBA) 25 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 3.60'dan yüzde 3.85'e yükseltti.
RBA, nisan toplantısında, 10 ay üst üste faiz artırım kararı almasının ardından, politika faizinde değişikliğe gitmemişti. Piyasa beklentisi bugün de faizin sabit tutulması yönündeydi.
RBA, faiz artırımıyla piyasaları şaşırtmakla kalmadı bunun yanında enflasyonun yüzde 3'lük hedefe indirilmesi için ek sıkılaştırmaya ihtiyaç olabileceğini bildirdi.
RBA Başkanı Philip Lowe Avustralya'da enflasyonun zirveden düşüşe geçtiğini belirterek "Ancak yüzde 7 halen çok yüksek bir oran ve hedef orana ulaşılması zaman alacak. Enflasyonun makul bir zaman içerisinde hedef aralığa düşürülmesinin önemi göz önünde bulundurulunca Kurul faiz artırımının gerekli olduğu kanaatine vardı" ifadelerini kullandı.
"ENFLASYON HAYATI ZORLAŞTIRIYOR"
Enflasyonun insanlar için hayatı zorlaştırdığını ve ekonominin işleyişine zarar verdiğini belirten Lowe "Eğer yüksek enflasyon insanların beklentisi haline de gelirse enflasyonu düşürmek daha sonra çok maliyetli bir hale gelecektir" dedi.
RBA bunun yanında enflasyonun 2023 sonunda yüzde 4.5'e, 2025 ortasında yüzde 2-3 aralığına gerilemesini beklediğini açıkladı.
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