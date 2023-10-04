Morgan Stanley'den çarpıcı faiz tahmini!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 16:00

Güncelleme: 04.10.2023 - 16:00

Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yönelik değerlendirmeleri de devam ediyor.

Morgan Stanley ekonomistleri Türkiye ekonomisi ile ilgili analizlerin de yer aldığı bir rapor hazırladı.

Analistler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artışı ile ilgili tahminlerini açıkladı.

500 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLENİYOR

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Morgan Stanley ekonomistleri, Merkez Bankası'nın dezenflasyonun öngörülen patikada kalması konusunda kararlılık sinyali vermesi nedeniyle politika faizini ekim ayında 500 baz puanlık bir artış daha yaparak yüzde 35 seviyesine yükseltmesini beklediklerini söyledi.

YEREL SEÇİMLER İŞARET EDİLDİ

Raporda, "Yüksek enflasyon eğilimi ve düzenlemelere olan bağımlılığı azaltmaya yönelik politika tercihi göz önüne alındığında, kasım ayında 250 baz puanlık bir artış daha yaparak yüzde 37,5'e yükseltmeyi öngörüyoruz. Yerel seçimler sıkılaştırma sürecini yavaşlatarak enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risklere işaret edebilir, ancak Mart ayından sonra daha fazla sıkılaştırma öngörüyoruz ve nihai faiz oranını 2024 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 40 olarak tahmin ediyoruz" değerlendirmeleri yer aldı.