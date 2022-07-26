Ayakkabı satışı yapan esnaf: 'Sattığımızın yerine yenisini alamaz duruma geldik'

26 Temmuz 2022 Salı, 04:00

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Altunhisar ilçesinde pazaryerini gezdi.

Ayakkabı satışı yapan esnaf bugün 25 liraya aldıkları ürünü 30 liraya satmaya çalıştıklarını, aynı ürünü bir hafta sonra 25 liraya alamadıklarını belirterek, “Sattığımızın yerine yenisini alamaz duruma geldik” dedi. Yurttaşın alım gücünün daraldığına işaret eden bir başka pazarcı ise satış yapamamaktan yakındı. CHP’li Gürer ise yurttaşın fileyi doldurmadan pazardan çıktığını, zorunlu alışverişini dahi kısmak zorunda kaldığını belirtti. Gürer, “İktidar sorunları çözemez noktaya geldi. Bir an önce seçime gidilmesi gerekiyor’ dedi.