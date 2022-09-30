Ayçiçek hasadı başladı
Sivas'ta 134 bin 500 dekarda ekimi yapılan yağlık ayçiçeğinin hasadına başlandı.
Sivas'ta yağlık ayçiçek hasadına başladı. 134 bin 500 dekara yapılan ekimde hasat gerçekleşecek. Vali Yılmaz Şimşek, "Ürün çeşitlerimiz de her geçen gün artıyor. Bu ürün çeşitliliğinden birisi de bugün hasadını gerçekleştireceğimiz ayçiçeği. Ayçiçeği pandemi döneminde gördük ki gerçekten çok stratejik bir ürün" ifadelerini kullandı.
Şimşek, şunları kaydetti: "4 yıl önce 6 bin dekarken bugün 134 bin 500 dekara çıkmış durumda. Ekimi ve hasadı kolay, verimi de çok yüksek. Baktığımızda tohumunda yüzde 40-55 civarında yağ bulunuyor. Bu da bunun verimini gösteriyor."
Video Haberler
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adinin verildiği pamuğun hasadina katildi
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü şarkıcı banyoda ölü bulundu
- Nedim Şener hakkında bomba iddia...
- Katilin avukatından 'şüphe' açıklaması
- Gazetelerden öğrendi, 'Ya bu ne' dedi
- Dikkat çeken 'kabine değişikliği' açıklaması
- Dünya diken üstünde! Putin...
- Erdoğan'ın 'O yapar' sözlerine Mansur Yavaş'tan yanıt
- Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar
- 'Tam 2 gündür yalan söylediniz'
- Ünlü oyuncu 33 yaşında yaşamını yitirdi