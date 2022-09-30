Ayçiçek hasadı başladı

Sivas'ta 134 bin 500 dekarda ekimi yapılan yağlık ayçiçeğinin hasadına başlandı.

İHA
30 Eylül 2022 Cuma, 07:00
Ayçiçek hasadı başladı
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Sivas'ta yağlık ayçiçek hasadına başladı. 134 bin 500 dekara yapılan ekimde hasat gerçekleşecek. Vali Yılmaz Şimşek, "Ürün çeşitlerimiz de her geçen gün artıyor. Bu ürün çeşitliliğinden birisi de bugün hasadını gerçekleştireceğimiz ayçiçeği. Ayçiçeği pandemi döneminde gördük ki gerçekten çok stratejik bir ürün" ifadelerini kullandı. 

Şimşek, şunları kaydetti: "4 yıl önce 6 bin dekarken bugün 134 bin 500 dekara çıkmış durumda. Ekimi ve hasadı kolay, verimi de çok yüksek. Baktığımızda tohumunda yüzde 40-55 civarında yağ bulunuyor. Bu da bunun verimini gösteriyor."


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