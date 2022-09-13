Bakan Kirişci ayçiçek alım fiyatını açıkladı
Tarım ve Orman Bakanlığı Vahit Kirişci, ayçiçek alım fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Kirişçi, yeni fiyatın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 'onayıyla' belirlendiğini söylemeyi unutmadı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençler Tarım ile Buluşuyor" programında konuştu. Konya'nın, tarımın başkenti olduğunu aktaran Kirişçi ayçiçek alım fiyatlarına ilişkin de bilgi verdi.
Kirişci yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da onaylarıyla inşallah ayçiçeğimizin alım fiyatlarını 12 TL/kilogram üzerinden devam ettireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
'TARIM TERK EDİLİYOR'
Kirişci tarım giderek terk edilmeye başlandığına da değindi. Çiftçinin üretimi altyapı sorunları nedeniyle bıraktığını iddia eden Kirişci kırsalın terk edilmesiyle kentlerin etrafında 'varoş' denilen yaşam alanları oluşturulduğunu söyledi.
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