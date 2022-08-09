Kılıçdaroğlu, Edirne’de 'ayçiçek alım fiyatı' önerilerini açıkladı: 'Kilosunun 16 lira olması lazım, destek hariç'

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Edirne’de ayçiçeği tarlasında CHP’nin ayçiçek alım fiyatı önerilerini açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Ton başına bir fiyat verilmesi lazım. Makul olan, kilosunun 16 TL olması lazım, destek hariç” ifadelerini kullandı.

DHA/ANKA
09 Ağustos 2022 Salı, 13:51

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Edirne'de gerçekleştireceği grup toplantısı katılmadan önce merkeze bağlı Büyükdöllük köyünde ayçiçeği tarlasında çiftçilerle bir araya geldi.

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