Kılıçdaroğlu, Edirne’de 'ayçiçek alım fiyatı' önerilerini açıkladı: 'Kilosunun 16 lira olması lazım, destek hariç'
Edirne’de ayçiçeği tarlasında CHP’nin ayçiçek alım fiyatı önerilerini açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Ton başına bir fiyat verilmesi lazım. Makul olan, kilosunun 16 TL olması lazım, destek hariç” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Edirne'de gerçekleştireceği grup toplantısı katılmadan önce merkeze bağlı Büyükdöllük köyünde ayçiçeği tarlasında çiftçilerle bir araya geldi.
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