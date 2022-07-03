Aydınlatma tarifesi bir yılda 6’ya katlandı

03 Temmuz 2022 Pazar, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, genel aydınlatma tarifesine ilişkin rapor hazırladı. Akın’ın raporunda şu tespitler yer aldı:

- EPDK belirliyor: Genel aydınlatma tarifesi EPDK tarafından belirleniyor. Bulvar, cadde, sokak, alt-üstgeçit, köprü, meydan ve yaya geçidi gibi yerler ile vatandaşların ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihi ve örenyerlerinin aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonunu kapsıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden dağıtım şirketlerine EPDK tarafından belirlenen genel aydınlatma tarifesi kapsamında ödeme yapılıyor.

- Altı ayda iki kat: Genel aydınlatma tarifesi 1 Temmuz 2021’de 43 kuruş olarak belirlenirken 1 Ocak 2022’de yapılan fahiş zamla 1 lira 38 kuruşa yükseldi. 1 Nisan 2022’de 2 lira 4 kuruşa çıkan tarife son olarak 1 Temmuz itibarıyla da 2 lira 56 kuruşa çıktı. Buna göre genel aydınlatma tarifesi son bir yılda yüzde 495 oranında artmış oldu.

- Ek bütçe ek yük: İktidarın TBMM’den geçirdiği ek bütçede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine verilen genel aydınlatma ek ödeneği bakanlığın 2022 yılı bütçesini geçti. Bakanlığa 5 milyar 400 milyon lira tutarında ek bütçe ayrıldı. 2022 yılı bütçesinde 3 milyar 791 milyon 428 bin TL olan aydınlatma ödeneği 9 milyar 191 milyon 428 bin TL’ye çıktı.