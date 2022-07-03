BMW'den şok karar: Elektrikli modelinin üretimini sonlandırdı
BMW. Bavyeralı üretici, elektrikli model sayısını arttırmaya devam ederken diğer yandan da ikonik modelinin üretimine son verdi.
Elektrikli model sayısını gün geçtikçe arttıran BMW, artık ömrünün sonuna gelmiş elektrikli modellerine de veda etmeye başladı.
shiftdelete'de yer alan habere göre, markanın seri üretim ilk tam elektrikli modeli olan BMW i3 uzun süren üretimin ardından üretim bandına veda etti. 2013 yılında tanıtılan model aradan geçen 9 yılın ardından artık üretimi durduruluyor.
BMW i3, 74’ten fazla ülkede satışa sunuldu. Bu süreçte farklı versiyonlara kavuşan elektrikli aracın üretimine son verilmesine karar verildi.
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