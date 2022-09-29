Aydınlı esnaf CHP'li Süleyman Bülbül'e dert yandı: 'Tek umudumuz bu iktidarın yıkılması'
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, baklava imalathanesi işleten esnafı ziyaret etti. CHP’li Bülbül’ü gören esnaf, “Tek umudunuz var o da bu iktidarın yıkılması. Kim gelirse gelsin ama hükümet gitsin. Bu adamdan kurtulmamız lazım” diyerek isyan etti.
Süleyman Bülbül, Aydın’ın Efeler ilçesinde baklava imalathanesi işleten bir esnafı ziyaret etti.
Bülbül’ün “Geçen yıl 240 liradan aldığınız şekere bu yıl kaç veriyorsunuz” sorusuna esnaf şu yanıtı verdi:
“Bin 180 liradan şekerin çuvalını alıyoruz. Altı ay içinde, aralık ayından haziran ayına bu rakama geldi. Baklava, geçen sene 25 liraydı, şimdi 70 lira yaptık. Beş arabamdan dördünü iptal ettim, satmak zorunda kaldım. Kirada sıkıntıdayım. Elektrik parası 4 bin 500-5 bin lira. Bu altı ayda hiç aşağı düşmedi, yani hazirana ayından bu yana. Ondan önce bin 100-bin 200, evdeki 400. Şimdi ev geliyor bin 900. Kışın bu fırın çalışsın, bir ay sonra işler yoğunlaştığında 9-10 bin lira elektrik faturası ödeyeceğim. Şimdi tek elemanım var, asgari ücret ödeyemiyorum.”
Bülbül’ün “Kızınız nereden mezun” sorusuna esnaf, “Üniversite okuttum çocuklarımı. Kızımı halka ilişkilerde okuttum, oğlum da sivil havacılığı okudu; hepsi burada çalışıyor. Emin olun batıyoruz” yanıtını verdi.
Esnafın kızı ise Bülbül’e, “Babamın dediği gibi; ne zevki kaldı, ne bir şeyi kaldı. Yaşamak için çalışıyoruz” dedi. Esnaf, “Sadece yaşamak için, karnımızı doyurmak için, ele güne kendimizi rezil etmeyelim diye… Tek umudumuz bu iktidarın yıkılması. Kim gelirse gelsin, bu hükümet gitsin. Bu adamla bu iş yürümeyecek. Belki zamanında zengin olsaydım, destek verir bizi daha çok zengin yapabilirdi ama mümkün değil. Ben üç yılda battım, çıktım. Ben umudumu kestim, bu adamdan kurtulmamız lazım” diye konuştu.
Video Haberler
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü şarkıcı banyoda ölü bulundu
- Nedim Şener hakkında bomba iddia...
- Katilin avukatından 'şüphe' açıklaması
- Fatih Terim belgeseline ibret olsun!
- Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
- Öngörüm: Onay çıkacak... Üç ay içinde
- Gazetelerden öğrendi, 'Ya bu ne' dedi
- Dünya diken üstünde! Putin...
- Alkole dev zam!
- Dikkat çeken 'kabine değişikliği' açıklaması