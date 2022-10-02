AYGM'den 'Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu' açıklaması: Bakanlık bütçesiyle yapıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu yatırımının Bakanlığın bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.
AYGM'nin Twitter hesabından "Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu"na yönelik paylaşımda bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün hizmete alınan söz konusu metronun 4,4 milyar liraya mal olduğunun belirtildiği paylaşımda, "Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi. İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun!" ifadesine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
Pendik-Sabiha Gökçen metrosunun açılış töreninde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Erdoğan, ''Bazıları bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyor. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Sel oluyor, İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da. Ama Erdoğan'ın bakanları nerede? Vakaların olduğu yerde'' ifadelerini kullanmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul’umuza hayırlı olsun" diye yanıt vermişti.
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