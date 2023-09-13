Aylardır ücretleri ödenmiyor: Esenler TOKİ’de işçiler vince çıktı
İstanbul Esenler’de bulunan TOKİ inşaatında işçiler ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle kule vince çıkıp eylem yapıyor.
DİSK - Dev Yapı-İş, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, İstanbul Esenler’deki TOKİ inşaatında 2 işçinin kule vince çıktığını aktardı.
Sendika, işçilerin aylardır ücretlerinin ödenmediğini belirtti. Görüntülerde ambulans ve polisin de olay yerinde olduğu görülüyor.
Söz konusu paylaşım şu şekilde:
“TOKİ SADECE İŞÇİLERİN ALACAĞINDAN DEĞİL CAN GÜVENLİĞİNDEN DE SORUMLUDUR!
Esenler TOKİ inşaatında aylardır ücreti ödenmeyen üyelerimizden ikisi şantiyedeki kule vinçe çıkarak ücretlerin ödenmesini istedi.
Metrelerce yukarıda yaşamsal risk taşıyan bu eylem hala devam ediyor.”
TOKİ SADECE İŞÇİLERİN ALACAĞINDAN DEĞİL CAN GÜVENLİĞİNDEN DE SORUMLUDUR!— DİSK / Dev Yapı-İş (@devyapi_is) September 13, 2023
Esenler TOKİ inşaatında aylardır ücreti ödenmeyen üyelerimizden ikisi şantiyedeki kule vinçe çıkarak ücretlerin ödenmesini istedi.
Metrelerce yukarıda yaşamsal risk taşıyan bu eylem hala devam ediyor pic.twitter.com/up9GSk42Vo
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