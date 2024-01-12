Motokurye Göçer'in ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu Türkiye’de: Cumhuriyet ifadesine ulaştı

Yayınlanma: 12.01.2024 - 18:31

Güncelleme: 12.01.2024 - 19:09

İstanbul Fatih’te motokurye Yunus Emre Göçer’e arkadan çarparak ölümüne neden olduktan sonra Türkiye'den kaçan Somali liderinin oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, 16 Ocak Salı günü görülecek duruşma öncesinde bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

‘ÇARPMAYI ENGELLEYEMEDİM’

Tercüman eşliğinde ifade veren Mohamud'un ifadesine Cumhuriyet ulaştı. Mohamud, “4581 plakalı aracı ben kullanıyordum. Avrasya tünelinden çıktım, yaklaşık 5-10 dakika kadar aracı kullandım, önümde hızlı giden bir motosiklet vardı, bu motosiklet bir anda durdu ve sağ tarafa doğru döndü. Ben frene basmama rağmen çarpmayı engelleyemedim. Bu sırada yaklaşık 55 km hız ile ilerliyordum. Öndeki motosikletlinin gittiğini görmüştüm ancak motosiklet bir anda durup döndüğü için ben de bu durumu beklemediğimden çarpmayı egelleyemedim” dedi.

İfadesi alınan Mohamud hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı. Hakkındaki yurtdışı yasağı da kaldırılan sanık Mohamud’un serbest bırakılmasına ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verildi. İfadenin ardından sanık Mohamud'un adliyeden ayrıldığı öğrenildi.

2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Yunus Emre Göçer'in sevk ve idaresindeki 16 AFL 804 plakalı sayılı araca şüpheli Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un sevk idaresindeki 06 CD 4581 plaka sayılı aracıyla çarpması sonucu Göçer'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve 6 Aralık'ta yaşamını yitirdiği biliniyor.

Yunus Emre Göçer'in eşi müşteki Öznur Göçer'in 13-15 Aralık'ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği iddianamede yer alıyor. İddianamede, şüphelinin kusurlu eylemiyle Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiği belirtilerek “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.