2023'te 68 motokurye yaşamını yitirdi... TEHİS Başkanı Kubilay Çelik: Kaza değil iş cinayeti

Yayınlanma: 07.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 07.01.2024 - 03:00

Kurye Hakları Derneği’nin açıkladığı rapora göre 2023 yılında üçü çocuk en az 68 motokurye çalışırken yaşamını yitirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, “2022 yılında en az 58 olarak saptadığımız motokurye ölümlerine karşılık 2023’te en az 68 motokuryenin çalışırken hayatını kaybettiğini tespit ettik. Bu artan sayı sektörde iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili ciddi sorunların devam ettiğine işaret ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Turizm Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS) Başkanı Kubilay Çelik şirketlerin motokuryelere yaptıkları baskılara tepki gösterdi.

Esnaf kurye modeli başta olmak üzere meslek sorunlarına değinen Çelik, “2023 yılında 68 kurye öldü. Bu cinayetler Yunus Emre Göçer olayında olduğu gibi trafik kazası olarak değerlendiriliyor ancak bunlar iş cinayeti olarak değerlendirilmeli. Bu kazaların asıl sebebi büyük şirketlerin yaptığı reklam kampanyaları sonucu oluşan paket götürme baskıları” dedi.

Bu alandaki sendikasızlaştırma politikalarına da değinen Çelik, “Motokuryelerin büyük bir bölümü esnaf kurye olarak çalışıyor, bu kuryeler hiçbir şekilde sendikalara üye olamıyor. Bazı şirketler ise motokuryeleri farklı işkollarına kaydederek sendikalaşmanın önüne geçiyor” ifadelerini kullandı.