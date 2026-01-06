Aylıklar açlık sınırının altında kalmaya devam edecek... Emekçi de emekli de perişan!

TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 30.89 olarak açıkladı. Enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte milyonlarca memur ile memur emeklisinin alacakları “zam” oranları da belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarında toplu sözleşme ve enflasyon farkı olarak yüzde 18.61 oranında artış olacak. Bunun yüzde 11’i toplu sözleşme zammı. Geriye kalanı ise geçen yılın ikinci yarısından kaynaklanan enflasyon farkı. Sendikalar enflasyon farkını “zam” olarak nitelendirmiyor. Enflasyon farkı, geçen yılın ikinci yarısındaki kaybın ocak ayında telafi edilmeye çalışılması anlamına geliyor. Bu arada memurlara toplu sözleşme gereği 1000 liralık taban aylık zammı da olacak.

MAAŞLARDAKİ ARTIŞLAR

Yetkili konfederasyon konumunda bulunan Memur-Sen’in yaptığı hesaplamaya göre, en düşük sendikalı memur maaşı (hizmetli 15/1) 58 bin 305 liraya yükselecek. Bu artışa ek ödemeler dahil değil. Ek ödemesiz diğer bazı artışlar da şöyle: Memur (lise 12/1) 60 bin 757 lira, hemşire (8/1) 70 bin 923 lira, öğretmen (1/4) 69 bin 754 lira, mühendis (8/1) 84 bin 721 lira, veteriner hekim (1/4) 92 bin 114 lira, imam-hatip (1/4) 67 bin 620 lira, şef (1/4) 72 bin 870 lira, şube müdürü/müdür (1/4) 90 bin 663 lira, araştırma görevlisi (7/1) 85 bin 793 lira, profesör (4 yıldan fazla 1/4) 130 bin 70 lira.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Memur-Sen’in yaptığı hesaplamaya göre, en düşük memur emeklisi aylığı da 27 bin 772 liraya yükseldi. Aralık itibariyle açlık sınırı 30 bin 143 liraya çıkmıştı. Asgari ücrette 28 bin 75 lira olmuştu. En düşük memur emeklisi aylığı gerek asgari ücretin gerekse de açlık sınırının altında kaldı.

Milyonlarca işçi ve Bağ-Kur emeklisi ise 6 aylık enflasyon oranında yani yüzde 12.19 oranında zam alacak. En düşük emekli aylığı (tarım ve esnaf Bağ-Kur) halen 16 bin 881 lira. Yaklaşık 4 milyon emeklinin bu aylığı aldığı tahmin ediliyor. Kök aylığı bu rakamın altında olan emeklilerin aylıkları aradaki fark Hazine tarafından karşılanarak bu seviyeye çıkarılıyor. Hükümet bir süredir işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zammı en düşük emekli aylığına da yansıtıyor. Bu durumda halen 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığının yüzde 12.19 artışla 18 bin 939 liraya çıkması bekleniyor. Ancak bu otomatik olarak gerçekleşmiyor. Bu artışın olabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. Bu nedenle de Meclis’e sunulacak torba teklifin içerisinde artışa ilişkin maddenin de yer alması bekleniyor. Artışlarla birlikte ortalama emekli aylığının da yaklaşık 23 bin 500 lira civarında olması bekleniyor. Emekli aylıklarının büyük bir bölümü açlık sınırının altında kalıyor.

KAYBI BİLE GİDERMEDİ

Geçen yıl asgari ücret 22 bin 104 liraydı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 30.89 oldu. Buna göre, asgari ücretin yıllık kaybı en az 6 bin 828 lira. Yeni asgari ücret 28 bin 75 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücrete gelen zam geçen yılın kaybını karşılamaya bile yetmedi.