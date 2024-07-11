Aynı ürün farklı fiyat! Serbest piyasa mı, yoksa halkı soymak mı?
Aynı marka diş fırçasının farklı marketlerde 3.5 kat fiyat farkıyla satılması fahiş fiyat uygulamasını gözler önüne serdi. Yurttaşlar, "Bu durum serbest piyasa mı, yoksa düpedüz halkı soymak mı" ifadelerini kullandı.
Aynı ürünün üç farklı iş yerinde farklı fiyatlara satılması, Türkiye'de serbest piyasa adı altında fahiş fiyat uygulamasını gözler önüne serdi.
Markanın diş fırçası büyük bir market zincirinde 270, bir kozmetik mağazasında 140 liradan satılırken, Şok Market'te ise 79 liradan alıcı buluyor.
Üründeki üç farklı fiyat sosyal medyada gündem oldu. Aynı marka diş fırçası büyük bir market zincirinde 270, bir kozmetik mağazasında 140 liradan satılırken, Şok Market'te ise 79 liradan alıcı buluyor.
Yurttaşlar, "Bu durum serbest piyasa mı, yoksa düpedüz halkı soymak mı" derken, devletin vatandaşları korumak için fahiş fiyata göz yummaması gerektiği dile getirildi.
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