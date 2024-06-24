Ünlü zincir markette nakit ödeme tarih oluyor: Sadece kart geçecek!

BİM bünyesinde bulunan File mağazalarının bazılarında sadece kartlı ödeme yapılacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2024 - 11:26
Ünlü zincir markette nakit ödeme tarih oluyor: Sadece kart geçecek!
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BİM'e bağlı FİLE Market bazı marketlerinde nakit ödemeyi kaldıracağını ve sadece kredi, banka kartıyla ödeme kabul edeceğini resmen duyurdu. 

NAKİT ÖDEME DEVRİ KAPANIYOR

FİLE Market’ten yapılan açıklamada, "Sevgili müşterilerimiz 08.07.2024 tarihinden itibaren bu mağazamızda yapılan alışverişlerde daha pratik, hızlı ve hijyenik bir alışveriş deneyimi yaşamanız amacıyla sadece kredi/banka kartları ile ödemeye geçilecektir” ifadeleri yer aldı.

BİM'in gurme zinciri FİLE Market, bu pilot uygulamanın başarılı olması durumunda diğer şubelerinde de benzer değişiklikler yapmayı planlıyor.

KARAR YURTTAŞLARI İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medyada, FİLE Market'in bu yeni politikasına dair çeşitli tepkiler yer alıyor. Bazı müşteriler değişikliği olumlu karşıladı.

Bazıları ise duruma “kısıtlayıcı” olduğu gerekçesiyle eleştirel yaklaştı.


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