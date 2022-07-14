'Az ile yetinin' demişti: Diyanet’in takvim masrafı 5 yılda 92 milyon TL oldu

14 Temmuz 2022 Perşembe, 10:14

Çok sayıda bakanlığı geride bırakan 12 milyar TL’lik bütçesi ve bütçesinden yaptığı hoyrat harcamalara karşın yurttaşa, “Az ile yetinin” öğüdünde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yıllık takvimler için ödediği para dikkat çekti

Başkanlığın, 38,3 milyon TL basım maliyetli 2023 yılı takvimleri ile birlikte 2018 yılından bugüne takvimler için harcadığı toplam para 92,4 milyon TL’ye yükseldi.

2022'DE 18 MİLYON TL

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Diyanet, 2018 yılında 3 milyon 250 bin adet takvim bastırdı. 2018 yılı takvimleri için 2 Mayıs 2017 tarihinde yapılan anlaşma ile yüklenici şirkete 7 milyon 231 bin TL ödeme yapıldı. İdare, 2019 yılında da 3 milyon 250 bin adet takvim bastırırken 2019 yılı takvimlerinin maliyetinin 8 milyon 560 bin TL olduğu bildirildi. İdare, 2020 yılında da takvimler için kesenin ağzını açtı. İdarenin 3 milyon 225 bin adet bastırdığı 2020 yılı takvimlerinin basım maliyeti kayıtlara, 9 milyon 881 bin TL olarak geçti.

2021 yılında takvim sayısını 3 milyon 420 bin adede çıkaran başkanlık, takvimlerin basımı için 10 milyon 690 bin TL’ye imza attı. Diyanet, 2022 yılı için de 3 milyon 420 bin adet takvim bastırırken takvimlerin maliyetindeki artış dikkati çekti. Buna göre, 2022 yılı takvim basım maliyeti 18 milyon 91 bin TL ile ifade edildi.

MALİYET REKORU 2023’TE KIRILDI

Diyanet’in 2023 yılı takvimleri için ise rekor harcamaya imza atıldı. Buna göre, 2023 yılı takvimleri için İhlas Gazetecilik ile anlaşan idare, 38 milyon 361 bin TL’lik ödeme gerçekleştirildi.