Aziz Konukman: GES’in faturası halka

14 Haziran 2022 Salı, 04:00

İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) için aktarılan hasılat payı asgari tutarı karşılamadığında aradaki farkın Hazine tarafından karşılanacağını söyledi.

“Devlet iç borçlanma senetlerinin bir anaparası bir de faiz ödemesi var. Faiz ödemesi bütçeden yapılıyor. Gerçekleşen hasılat öngörülenden düşük olunca aradaki farkı ödeyeceksin. Bu bir nevi faiz” diyen Konukman, şunları söyledi:

YASADIŞI HARCAMA

“Bu yeni uygulama nedeniyle bütçe başlangıcında öngörülen ödeneğin üstünde harcama gerçekleşecek. Bu tür bir ödenek üstü harcama Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’na göre yasadışı bir harcamadır. Yasal olması için ek bütçenin çıkartılması gerekiyor. Ek bütçe iki şekilde kaçınılmaz oluyor: Ya mevcut bütçe tertiplerinde öngörülenin üstünde bir harcama söz konuysa ya da başlangıçta öngörülmeyen yeni bir harcama nedeniyle yeni bir bütçe tertibi ihtiyacı doğmuşsa. Örneğin KKM’lerde olduğu gibi. Ayrıca gerek KKM’lerde gerekse de GES’te stopaj alınmıyor. Bu da vergi harcamalarının daha da artması demek.”

Konukman, hasılatın mutlaka öngörülenden daha düşük olacağını da belirterek bunun ileride bu iki kurumun özelleştirilmesine de kapı açabileceğine işaret etti ve “Ya bu iki kurumdan hasılat aktarımı yapılamazsa. İktidar da çıkıp gelin size hisse vereyim, ortak olun derse ne olacak? Yani bu iki kurum ileride özelleştirilebilir” diye konuştu.