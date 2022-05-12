Dolar arttıkça Kur korumalı mevduat sisteminin bütçeye yarattığı yük artıyor

12 Mayıs 2022 Perşembe, 02:00

Türk Lirası’nda yeniden hızlanan erime, kur korumalı mevduat (KKM) sisteminin bütçeye yükünü de artırıyor.

Son verilere göre KKM kapsamında açılan hesaplar 782 milyar liraya ulaştı. İlk vadeler mart-nisan aylarında doldu. Bu kapsamda 23 Mart-8 Nisan arasında vadesi dolanlar için Hazine bütçeden 13.2 milyar lira, Merkez Bankası da dövizden dönenler için 1.6 milyar lira kur garantisi ödedi. KKM’ye geçen şirketlere sağlanan kurumlar vergisi avantajı nedeniyle vazgeçilen vergi tutarı da 10.1 milyar lira oldu.

EN AZ VADE 3 AY AÇILIYOR

Kur farkını alan mevduat sahipleri ise paraların yeniden KKM’ye yatırdı. Bu nedenle başta dolar olmak üzere KKM ile ilgili kurlarda son günlerde yaşanan artışların sistemin maliyetini daha da büyüteceği hesaplanıyor. Örneğin 1 Nisan’da dolar 14.69 TL’ydi. 500 bin TL’nin karşılığı 34 bin 37 dolar ediyordu. Dün öğle saatlerinde dolar 15.30 liraya çıkınca bu birikimin TL değeri 520 bin 766 TL’ye ulaştı. Böylece iki tarih arasında 20 bin 766 TL getiri oluştu. KKM’ler için en az üç aylık hesap açılması gerekiyor. Nisan ayında bağlanan hesapların vade sonunda dolar kuru daha yüksek olursa getiri oranı da yükselecek. KKM’lerde en yüksek faiz oranı yüzde 17. 500 bin TL yüzde 17 faizle yatırılmış olsa 3 ay sonunda elde edilecek brüt faiz geliri 21 bin 425 TL olacak. Bu durumda bugünkü döviz getirisine göre faiz getirisi daha yüksek olduğu için mevduat sahibine faiz ödemesi yapılacak. Ancak faiz yüzde 15 ise brüt faiz getirisi 18 bin 905 TL’ye iniyor. Bu durumda ise kur getirisi daha fazla olduğu için mevduat sahibine fark ödenecek. Böylece halkın vergileriyle oluşan bütçe kaynakları, bu sistemle bankada parası olanlara aktarılacak.