DEVA Partili İbrahim Çanakcı'dan kur korumalı mevduat tepkisi

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:00

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, “Kur korumalı mevduata iki ayda yapılan ödeme 16,3 milyar TL. Dolar kuru 15,95’de kalsa bile kamuya 50 milyar TL’den fazla ek yük gelecek. Böyle bir israf ve haksız servet transferi görülmedi” açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, yaptığı yazılı açıklama ile ekonomi gündemini değerlendirdi. Kur korumalı mevduat ödemelerinin yurttaşın cebinden çıktığını belirten Çanakcı, şu değerlendirmeleri yaptı:

“EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI”

“İktidar mensupları, kuru kontrol edebileceklerini zannederek mevduata kur garantisi verdiler. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Temelsiz tezlerde, basiretsiz politikalarda ve vahim yanlışlarda ısrarın sonucunda kuru patladı. 18 Mayıs'ta kur korumalı mevduata 3 ay için yüzde 16,5 (yıllık bileşik yüzde 84) faiz ödediler. Bunun sadece 4,25 puanlık kısmı bankalar tarafından ödendi. 12,2 puanlık kısmı ise milletin cebinden Hazine tarafından ödendi. Milletin parasıyla bir grup daha da zenginleşirken halk daha yoksullaşıyor. Bu adaletsizliğe son vereceğiz.

‘DEVLETİ BATIRMA PROJESİ’

Kur korumalı mevduata iki ayda yapılan ödeme 16,3 milyar TL. Üstelik TCMB’nin ödediği ve vazgeçilen vergiler buna dahil değil. Bunlar eklendiğinde Hazineye, dolayısıyla millete yük katlanıyor. Kurlardaki artış iktidarın umut ettiği seviyenin çok üzerine çıktığı için gelecekte karşı karşıya kalınacak yük de ciddi biçimde arttı. Dolar kuru 15,95’de kalsa bile kamuya 50 milyar TL’den fazla ek yük gelecek. Böyle bir israf ve haksız servet transferi görülmedi. Bu nedenle biz kur korumalı mevduata devleti batırma projesi demiştik.”

‘REZERVLER ERİMEYE DEVAM EDİYOR’

Kur korumalı mevduat için millet ağır bir bedel öderken, buradan Merkez Bankası’na giden dövizler, rezervi artırmada kullanılmıyor, arka kapıdan satılarak çar çur ediliyor. Aynı çar çur ihracatçıların zorunlu devrettiği dövizler için de geçerli. Nitekim, bu iki kaynaktan Merkez Bankası’na milyarlarca döviz akarken rezervler artmıyor tam tersine erimeye devam ediyor.

TCMB Net Döviz Pozisyonu (swap hariç milyar $), 17 Aralık 2021 tarihinde -58,2 iken, 13 Mayıs 2022 tarihinde ise -61,4 oldu. Kur korumalı mevduat ve zorunlu döviz devirlerine rağmen net rezervler 3,2 milyar dolar kötüleşti. Bu durum 130 milyar doları yakan iktidarın geçmişten hiç ders çıkarmadığını arka kapı satışlarına devam ettiğini gösteriyor. Nitekim, bu yıl içinde 30 milyar doların, 17 Aralık 2021’den itibaren ise 40 milyar doların üzerinde rezervin arka kapıdan satıldığı tahmin ediliyor.

‘GİZLENEN VERİLER DÜRÜSTLÜĞÜ YOK EDER VE RİSK PRİMİNİ ARTTIRIR’

Arka kapıdan satılan rezervi tam bilemiyoruz. Çünkü veriler gizleniyor ve karartılıyor. Merkez Bankası ve Hazine-Maliye Bakanlığı’na sesleniyoruz: Kur korumalı mevduat ve zorunlu devirlerden TCMB rezervine giden tutarı, arka kapıdan satılan döviz tutarını, kur korumalı mevduat için TCMB’nin yaptığı ödemeleri, kur korumalı mevduatta vazgeçilen kurumlar ve gelir vergisi tutarını düzenli olarak açıklayın. Bunlarla ilgili verileri gizlemek dürüstlüğü yok eder ve risk primini daha da arttırır.”