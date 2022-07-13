BAE'den 'yatırım' çıkarması: CEO’lar ve 3 bakan yatırım için geldi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye’ye “ekonomi çıkarması” yaptı. BAE Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber, Dış Ticaret Bakanı Thani Bin Ahmed El-Zeydi ve BAE Uzay Ajansı Başkanı ve Halk Eğitimi Bakanı Sarah Bin Yusuf El Amiri, büyük şirketlerin CEO’larından oluşan bir heyetle Türkiye’ye geldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BAE’den üç bakanın, beraberlerinde CEO’lar ile birlikte, yatırım imkanlarını somutlaştırmak üzere Türkiye’ye geldiğini açıkladı.
Dünya gazetesinin haberine göre, BAE ile ilişkilerde “yeni bir dönem” başladı.
Türkiye ve BAE arasındaki ilişkiler, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ve Doğu Akdeniz sebebiyle gerildi.
NORMALLEŞME ADIMLARI ATILDI
Bugün ise BAE, Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber, Dış Ticaret Bakanı Thani Bin Ahmed El-Zeydi ve BAE Uzay Ajansı Başkanı ve Halk Eğitimi Bakanı Sarah Bin Yusuf El Amiri ve büyük bir CEO heyeti ile Türkiye’ye geldi.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde, yatırım çalıştayı düzenlenecek. BAE yatırım fonlarının ve şirketlerin CEO’larının da katılacağı çalıştayda, BAE’den Türkiye’ye yatırım imkanları ele alınacak.
Toplantıda sanayi, yenilenebilir enerji, gıda, e-ticaret, savunma, otomotiv, petrokimya ve havacılık sektörlerinin yanı sıra, uzayla ilgili yatırım ve teknoloji konuları da ele alınacak.
Türkiye ve BAE arasında, uzay ve uzay projelerine ilişkin mutabakat metni imzalanması bekleniyor.
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