BAE'den 'yatırım' çıkarması: 'Heyecan verici fırsatlar...'

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:32

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Arap Emirliği Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye-BAE arasında, Yatırım Çalıştayı'na katıldı.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BAĞLARI DAHA DA GÜÇLENDİRMEK İÇİN TEKRAR GELDİK"

Birleşik Arap Emirliği Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber, "Öncelikle BAE Yönetimi ve halkının Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ve halkına en derin saygı ve sevgilerini ileterek sözlerime başlamak isterim. Ayrıca hem dostum hem de meslektaşım Sayın Bakan Mustafa Varank'a, BAE heyetini Türkiye'ye davet ettikleri ve bu son derece önemli toplantının gerçekleşmesine vesile oldukları için teşekkürlerimi sunarım. İstanbul'a ve bu güzel ülkeye iki ülke arasındaki güçlü bağları daha da güçlendirmek için tekrar gelmiş bulunmaktayız" dedi.

"BİRÇOK SEKTÖRDE HEYECAN VERİCİ FIRSATLARI KEŞFETMEYİ AMAÇLAYAN BİR TOPLANTI"

Bakan Sultan Ahmed Al Jaber, "BAE yönetiminin rehberliği ile uyumlu olarak bu toplantı, hem Türkiye'nin hem de BAE'nin ekonomik büyümelerine katkı sağlayacak birçok öncelikli sektörde heyecan verici yatırım fırsatlarını keşfetmeyi amaçlayan toplantılardan biridir. BAE ve Türkiye arasında onlarca yıldır yakın ve çok özel sosyal, ekonomik, ticari ve kültürel bağ var" diye konuştu.

"TÜRKİYE ZİYARETİ İKİLİ İLİŞKİLERDE YENİ VE PARLAK BİR AŞAMAYA İŞARET ETTİ"

Al Jaber, "Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Majesteleri Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın geçen Kasım ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaret, ikili ilişkimizde yeni ve parlak bir aşamaya işaret etti. İki ülke, halkları ve bölge için sürdürülebilir ekonomik büyüme için net bir vizyonu paylaşıyor. Rakamlar da bunu destekliyor" dedi