Bafralı üreticiler: ‘Umut bağladığımız karpuz tarlada kaldı’

05 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

Çiftçilerle birlikte karpuz ve sebze bahçelerinde incelemelerde bulunan CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Türkiye’nin en verimli topraklarından biri olan Bafra ovasında çiftçinin kan ağladığını belirtti.

Yaptıkları görüşmelerde çiftçilerin, “Umut bağladığımız karpuz tarlada kaldı” şeklinde isyan ettiğini vurgulayan Türkel, şöyle devam etti: “Çiftçimiz yaklaşık 12 bin dönüm karpuz ekti. Ancak yüksek nakliyat maliyetleri nedeniyle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere karpuz satamadılar. Örneğin bir çiftçimiz tarlasına 150 bin lira para harcamış. Ama tarladaki yaklaşık 150-200 ton karpuzunu bugün 30 bin liraya bile satamıyor. Ve üzülerek ifade etmek isterim ki birkaç gün içinde Bafra Ovası’ndaki karpuzlara alıcı çıkmazsa, 6-7 bin dönüm tarla üstündeki ürünle birlikte sürülecek. AKP iktidarı ise çiftçinin hatırını bile sormuyor.”