Bafralı üreticiler: ‘Umut bağladığımız karpuz tarlada kaldı’
Gıda fiyatları tüketicinin elini yakarken, ağır maliyet yüküyle boğuşan çiftçiler de her geçen gün üretimden uzaklaşıyor. Bunun son örneklerinden biri Samsun Bafra’da yaşandı.
Çiftçilerle birlikte karpuz ve sebze bahçelerinde incelemelerde bulunan CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Türkiye’nin en verimli topraklarından biri olan Bafra ovasında çiftçinin kan ağladığını belirtti.
Yaptıkları görüşmelerde çiftçilerin, “Umut bağladığımız karpuz tarlada kaldı” şeklinde isyan ettiğini vurgulayan Türkel, şöyle devam etti: “Çiftçimiz yaklaşık 12 bin dönüm karpuz ekti. Ancak yüksek nakliyat maliyetleri nedeniyle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere karpuz satamadılar. Örneğin bir çiftçimiz tarlasına 150 bin lira para harcamış. Ama tarladaki yaklaşık 150-200 ton karpuzunu bugün 30 bin liraya bile satamıyor. Ve üzülerek ifade etmek isterim ki birkaç gün içinde Bafra Ovası’ndaki karpuzlara alıcı çıkmazsa, 6-7 bin dönüm tarla üstündeki ürünle birlikte sürülecek. AKP iktidarı ise çiftçinin hatırını bile sormuyor.”
Video Haberler
- İş cinayeti: Pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Denizde mayın paniği: Gerçek ortaya çıktı
- Trafik kazası sonrası iki grup arasında bıçaklı kavga
- 'Burası bize çok uygun geliyor'
- Antalya'yı nem bulutları kapladı
- İYİ Parti'den Ankapark videosu
- Çanakkale'de orman yangını
- Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
- Yakayı işte böyle ele verdiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Hesabını kapattı ama tweetler ortaya çıktı
- Benzin ve motorine indirim geliyor
- Benzin doldururken çakmağını yaktı, alevler içinde kaldı
- Son seçim anketi yayımlandı
- Trafikte ve karayollarında son durum
- Editörün konuşması Telegram’da yayınlandı
- 'Cumhurbaşkanı adayıyım!'
- 'Tahminler şaşabilir'
- ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS iptal edildi
- 'Yeni planı için destek elde edemedi'