CHP'li Ömer Fethi Gürer: 'Traktör ve ekipman giderleri çiftçiyi alımda zorluyor'

04 Ağustos 2022 Perşembe, 09:38

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, girdi maliyetleri yanında traktör,makina ve ekipmanlarda yaşanan fiyat artışının çiftçinin gelir daralması ile alım olacağını zorladığını belirtti.

Çiftçi ve üreticiler ile görüşen Gürer’e Çitçiler; tohum, gübre, ilaç, mazot, sulama suyu çıkarmak için kullanılan elektrik faturası giderlerinin yanısıra traktör ve ekipmanlarıyla ilgili giderlerin de çok yüksek oranda artması ile yeni olanı alabilmelerinin çok güçleştiğini ifade ettiler .

2 yıl önce 190 bin liraya aldığı bir traktörün yeni bu yılki fiyatının 1 milyon 100 bin liraya çıktığını söyleyen çiftçi, sadece traktör değil ekipman giderlerinin de sürekli arttığına dikkat çekti.

PULLUK 60-70 BİN LİRA OLDU

Taşlık bölgelerde kullanılan yaylı pullukların 7-8 bin liradan 60-70 bin liraya, pullukların ucundaki bıçağın ise 40-50 liradan 250 liraya yükseldiğini anlatan çiftçiler traktör ekipmanlarından söküm ve dikim makineleri, gübre, hasat ve ilaçlama makineleri gibi ekipmanların fiyatlarının son 2 yılda 5 kat artmasının kendilerini büyük oranda mağdur ettiğini kaydetti.

Üretim maliyetlerini belirlerken traktör ve diğer ekipmanların giderlerini amortisman gideri olarak Çiftçilerin hesaba katmadığını ifade eden CHP Milletvekili Gürer “Üreticilerin özellikle kırsalda küçük aile tipi işletmeler ilaç,tohum ,gübre,mazot, sulama suyu elektrik faturası ödediklerinde diğer masraflarını gelir gider hesabında çokta dikkate almazlar. Amortisman gideri ile diğer ayrıntılı giderleri dikkate alındığında tüm detaylarla ile oluşacak maliyet hesabı ile çiftçi kazanması bir yılda gerçekleşen zamlar karşısında olası değildir” diye konuştu.

ÜRETİCİNİN GİRDİ MALİYETLERİ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer çiftçilerin üretim maliyetleri artşın yanında “Bunlara ek olarak traktör ve ekipmanlarının maliyetleri de son yıllarda ciddi oranda arttı. Traktör çiftçi için bir yerde eli kolu ayağı, tarla da bağda,bahçede ve odun taşımada ormanda yararlanıldığı gibi kırsalda ev tarla arası aynı zamanda nakliye aracı.Sulama suyu çıkarmak için traktörün işlevi var.Kırsal’da arazi boyutuna bakılmaksızın traktör alınır, çünkü traktör çiftçi için çok yönlü işlevlidir..Esasen bütünüyle artan girdi maliyetleri çiftçinin,üreticinin belini büküyor.Birde yeni traktör için borçlanma ve borcunu ödeme de yaşadığı sorunlar var. Sorunu en derin hisseden kırsalda küçük aile tipi işletmelerdir.Tarımı taşıyan kırsalda küçük aile tiplerinin öneminin büyüklüğü fark edilmelidir. Ne varki kırsal her alanda sürekli kan kaybediyor ” dedi.

ÇİFTÇİYİ MAĞDUR EDİYOR

Traktör, biçerdöver, pulluk, ekim ve hasat makineleri söküm ve dikim makineleri ve benzer ekipmanların son iki yıldaki fiyat artışının yüzde 4-5 kat olduğunu aktaran CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer, “Çiftçi, traktör ve ekipmanların fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle yeni traktör ve ekipman almakta zorlanıyor ve borçlanıp alınan traktörde ödeme sağlanmazsa sonuçta ipotek ettirilen varlıklar da elde çıkıyor” diye konuştu.

TRAKTÖR ÜRETİMİDE DÜŞTÜ

Traktör de üretim maliyetleri artmasının traktör maliyetleri de etkilediğini belirten Gürer “Türk Tarım Makinaları Endüstrisi Haziran 2022 raporuna göre Haziran 2022’de 5.994 adet traktör üretilmiş olup bir önceki yıla göre yüzde 29’luk bir azalma olduğu görülürken son 5 yılın haziran ayı verileri dikkate alındığında, 2022 yılındaki değişim yüzde 21,7 seviyesindedir. 2022 yılının ocak–haziran döneminde 33.040 adet traktör üretilmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.6’lık azalma olduğu da raporda belirtilmektedir“ dedi.

ÜRÜN DESTEKLERİ ÇİFTÇİYE VERİLMELİDİR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Çiftçi için dert bir değil bin,Siyasi iktidar sorunlara çözüm üretmekten uzak. Yıllardır söylüyoruz .Destekler arazi sahibine değil arazi kiralayan, o arazide çiftçilik yapana verilmelidir“ dedi.

Gürer’in sözlerini destekleyen çiftçiler de üretim yapmak için kiraladıkları arazilere verilen desteklemelerden üretim yapan çiftçiler olarak faydalanamadıklarını, desteklemelerin tarla sahibine verildiğini ifade edip , “Eken biziz; ilacı, tohumu,gübreyi atan biziz. Ancak üretim desteklemelerini çiftçilik yapmadığı halde tarla sahibi alıyor. Bu nedenle biz ÇKS’ye da kayıt olamadığımız gibi TARSİM sigortamı da yaptıramıyoruz” diyerek yaşadıkları sorunları dile getirdiler.