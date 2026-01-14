Bağ-Kur borçları nedeniyle kredi kullanamıyorlar: Çiftçi borç çıkmazında

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa’da çiftçilerin sorunlarını dinledi. Üreticiler yaşadıkları sıkıntıları anlattı. En büyük sorun Bağ-Kur prim borçları. Bu borçlar nediyle çiftçiler kredi kullanamadıklarını dile getiriyor. Çiftçiler, Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatifi’ne gidip sübvansiyonlu kredi talebinde bulunduklarında “borcu yoktur” yazısı isteniyor. Yaşadıkları çıkmazı, “Borcu ödeyebilsek zaten krediye gelmezdik” sözleriyle özetleyen üreticiler, Bağ-Kur borcu nedeniyle bankalarda hiçbir işlem yapamadıklarını, 50-60 bin liralık krediye dahi erişemediklerini belirtti. Bir çiftçi, “Bağ-Kur borcum 200 bin liranın üzerinde. 50 bin lira kredi çekmek istedim, vermediler. ‘Önce borcunu öde’ dediler. Param olsa zaten kredi istemem” diyerek yaşadıklarını anlattı. Çiftçiler özellikle fide alımında büyük sıkıntı yaşandığını ifade etti. Karpuz fidesinin peşin alımda tanesinin 25 liraya, vadeli alımda ise 35-40 liraya kadar çıktığını belirten üreticiler, kredi kullanamadıkları için mecburen daha pahalı vadeli alıma yöneldiklerini söyledi.

‘CEBİNDE PARA OLSA KREDİYE GELMEZ’

Bir üretici yaşadıkları durumu şöyle anlattı:

“Fideyi peşin alsak 25 lira. Ama kredi çekemiyoruz. Mecburen 35-40 liradan alıyoruz. Daha sezona başlamadan zarar yazıyoruz. Geçen yıl karpuzu 1 liraya verdik. Bu şartlarda nasıl kazanacağız? Fide borçlarının yanı sıra mazot, ilaç ve gübre borçları da birikti; geçen yıldan kalan borçlar bu yıla devretti. ‘Bağ-Kur borcun var’ diye Ziraat Bankası krediyi vermiyor. ‘Önce Bağ-Kur borcunu öde’ diyorlar. Ya bu adamın cebinde para olsa zaten sana krediye gelmez. 125 bin lira fide parası veriyorsun, üç ay sonra mahsul 45 bin lira yapıyor. Adam zarar etmiş, malı tarlada kalmış, borca harca gitmiş. Siz şimdi bu kredinin de önünü keserseniz, üretimi durma noktasına getirirsiniz. Bu çok kötü bir durum.”

‘EVLERİNE EKMEK GÖTÜREMİYORLAR’

CHP’li Bakırlıoğlu, üreticilerin, Bağ-Kur borcu nedeniyle Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden kredi kullanamadıklarını ve bu yüzden de üretimin daha başlamadan aksadığını ifade etti. Bakırlıoğlu, “Çiftçinin şu anda Ziraat Bankası’na, Tarım Kredi Kooperatifi’ne toplam borcu 1 trilyon lirayı geçmiş durumda. Bunun dışında akaryakıt, fide ve ilaç borcu da var. Hâlâ daha geçen seneden borçları var bu insanların ve evlerine ekmek götüremiyorlar. Durum buyken üreticilerimiz nasıl Bağ-Kur primini ödesin? Çiftçi eve ekmek götüremiyor; perişan. Nasıl primi ödesin bu insanlar?” diye sordu.

EKMEK Mİ, ÜRETİM Mİ?

Üreticinin evine ekmek götürmekle, üretime devam etmek arasındaki döngüde sıkıştığını belirten Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Adamın önünde iki seçenek kalıyor: Evine ekmek mi götürecek, yoksa Bağ-Kur primini mi yatıracak? Öncelik bellidir, önce evine ekmek götürür. Bu 1 trilyon lira buzdağının görünen kısmı. Çiftçinin özel bankalara borcu var. Gübre bayisine borcu var, ilaççıya borcu var. Burada borcu olmayan yok. Bağ-Kur borçları nedeniyle krediye erişimin kesilmesi tarımı durma noktasına getirdi. Tarım Bakanı bir an önce bu konuya el atmalı ve üreticiyi düşürdüğü bu dardan kurtarmalı. Borçların faizsiz ve uzun vadeli yapılandırılmasını sağlamalı.”