Bahamalar FTX’in varlıklarına el koydu
Bahamalar’ın piyasa düzenleyicisi, kripto varlık platformu FTX’in Bahamalar’daki alt şirketi FDM’in dijital varlıklarına, müşterilerin çıkarlarını koruma amacıyla el koyduğunu açıkladı.
Bahamalar’ın piyasa düzenleyicisi Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu, kripto varlık platformu FTX’in ana merkezinin de bulunduğu vergi cenneti olarak tanınan Bahamalar’daki alt şirketi FTX Digital Markets’ın kripto varlıklarına el koyduğunu açıkladı.
Komisyon, hamleyi Bahamalar Yüksek Mahkemesi’nin emri üzerine, müşterileri ve varlıklarını korumak amacıyla gerçekleştirdiğini belirtti. FDM’in tüm dijital varlıkları, saklama amacıyla komisyonun kripto cüzdanına aktarıldı.
Komisyondan yapılan açıklamada “Müşterilerin ve alacaklıların çıkarlarını korumak için, düzenleyiciler tarafından acil bir müdahale gerekliydi” dendi.
Transferlerin ne zaman gerçekleştiği henüz bilinmiyor.
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