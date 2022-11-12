FTX hacklendiğini iddia ediyor: Hack mi? Kaçış planı mı?

12 Kasım 2022 Cumartesi, 12:52

Ethereum (ETH) ağı üzerindeki cüzdan hareketlerini takip eden Etherscan verilerine göre 11 Kasım Cuma günü geç saatlerde Amerika merkezli kripto para borsası FTX cüzdanlarından yüklü miktarda varlıklar hareket ettirilmeye başladı. FTX’in topluluk sorumlusu resmi Telegram kanalında FTX web sitesinin ve uygulamasının hacklendiğini bildirdi. Sitenin ve uygulamanın trojan içerebileceğini bu yüzden giriş yapılmaması gerektiğini belirtti.

Coincolik'in aktardığına göre, FTX siber saldırıya uğradığını iddia ederken analistler, cüzdanlara erişimi olan birinin varlıkları kaçırması ihtimalinin de mümkün olabileceğinin altını çizdi. Sosyal medyada, kurucu ve eski CEO Sam Bankman-Fried’ın varlıkları kaçırıyor olabileceğine dair söylentiler yayıldı.

“RUG PULL ALL” MESAJI

Verilere göre başlangıçta stablecoinler arası swap işlemleri gerçekleştirilirken daha sonrasında 44 milyon dolar değerinde ETH’i stETH’ye dönüştürüldüğü görüldü. Ayrıca alıcı hesap ağ üzerinden kendisini takip edenlere “Rug Pull All” mesajını gönderdi. Cüzdana toplamda 361,6 milyon dolarlık varlık aktarıldı.

Öte yandan yeni açılmış bir başka cüzdana da 90 milyon dolar değerinde Solana (SOL) aktarıldı. Aktarılan 8000’den fazla SOL daha sonrasında Ethereum Wormhole olarak Ethereum cüzdanlarına taşındı. Son olarak altcoinler için bir hesap açıldı ve yüklü miktarda altcoin yine ilgili hesaplara taşındı.

VARLIKLARIN SOĞUK CÜZDANLARA

Birkaç saatlik yoğun takas ve transfer işlemlerinden sonra 600 milyon doların üzerinde değeri olan milyonlarca kripto para borsa hesaplarından dışarı taşındı. Özellikle varlıkların büyük bir kısmının dondurulamayan DAI ve ETH’ye çevrilmesi bu şüpheleri artırdı.

Şirketin Baş Hukuk Yetkilisi Ryne Miller, saldırganlardan gelebilecek hasarın azaltılabilmesi için varlıkların soğuk cüzdanlara aktarılmaya başladığını duyurdu.