Bakan Adil Karaismailoğlu, yap-işlet-devret projelerinin 2024'ten sonra gelir sağlayacağını iddia etti

18 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

Bakan Karaismailoğlu dün Karayolları Genel Müdürlüğü’nde bakanlıkta staj yapan öğrencilerle buluştu.

İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Antalya Havalimanı, Çanakkale Köprüsü gibi yatırımların çevreye ve ekonomiye olan etkilerini anlatan Karaismailoğlu iddialı bir çıkışta bulunarak “2024’e geldiğimizde bütün projelerin gelir ve giderleri birbirini dengelemeye başlayacak. 2024 yılından sonra bu projelerden artık gelir almaya başlayacağız” dedi.

HEDEFLER TUTMADI

Karaismailoğlu’nun bu iddialı çıkışına karşın KÖİ projeleri adeta bütçeyi yutuyor. Şirketlere bazı garantiler veriliyor ancak bu hedefler tutmadığı için bütçeden ödeme yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2022 bütçesinde Avrasya Tüneli’ne 540 milyon TL garanti ödeneği ayrılmıştı. Bu yetmeyince ek bütçeyle Avrasya Tüneli’ne katkı payı ödemeleri için 550 milyon TL daha ödenek verildi. Tünel için ayrılan garanti ödeneği 1.1 milyar TL’ye çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollar için 20.3 milyar TL ödenek ayrılmıştı. Ancak bu yetmedi. Temmuzda yürürlüğe giren ek bütçeyle KGM’nin trafik garanti ve katkı payı ödemeleri 5.6 milyar TL daha artırıldı. Garanti ödemeleri için ayrılan ödenek toplamı 26 milyar TL’ye yaklaştı.

NİYE ÖDENMEDİ?

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’ndan gelecek kira bedeli ile övündü ancak geçen üç yılda ödenmeyen ve ertelenen kira bedeline değinmedi. Havalimanını işleten İGA’nın ödemesi gereken 1.1 milyar Avro tutarındaki kira bedelinin en az 24 yıl ertelendiği ortaya çıkmıştı. Karaismailoğlu’nun açıklamasının ardından, “madem 2024’e gelindiğinde gelir ve giderler birbirini dengelemeye başlayacak, kira ödemesi neden 2042’ye ertelendi?” sorusu gündeme geldi.