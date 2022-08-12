Adil Karaismailoğlu'ndan 'İBB'ye aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin soruya yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2022 Cuma, 11:48

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, dün Marmaray'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir röportaj gerçekleştirdi. 

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