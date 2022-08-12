Adil Karaismailoğlu'ndan 'İBB'ye aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin soruya yanıt verdi.
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, dün Marmaray'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir röportaj gerçekleştirdi.
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