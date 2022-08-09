Bakan Adil Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu yine hedef aldı: "'Çok çalışacağım' diyor adam ya"

09 Ağustos 2022 Salı, 22:59

AKP'den İBB Başkan Adayı olmak istediği konuşulan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yine hedef aldı. Karaismailoğlu, AKP Pursaklar İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı basın açıklamasında, "Tüm dünyada gelişmekte olan ülkeler Türkiye’yi rol model almaya başladı" iddiasında bulundu.

Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Hükümetler bütçeleri ayarlıyorlar. Hem bakanlıklara hem de büyükşehir belediyelerine bütçe veriyor. Büyükşehir belediyelerinin bütçelerle neler yapacağı bellidir. Siz bu bütçeleri buralara yatıracaksınız, öyle bir ortama geldik ki sadece Ankara'da değil, İstanbul'da ve İzmir'de de bunu yaşıyoruz. Bu kadar büyük bütçeler, güçlü bütçeler ama paralar da işler de ortada yok.

AK Partili belediyeler zamanından çok çok daha büyük bütçeler ellerinde var ama paralar da ortada yok, iş de ortada yok. Bir yıla yakın zaman kaldı. Burada da vatandaşımız bunların ne kadar beceriksiz, ne kadar iş bilmez, ne kadar liyakatsız olduklarını gördüler. Üzerinden 3-4 yıl zaman geçti, 'çok çalışacağım' diyor adam ya. Böyle bir mantık var mı? Demek ki 3 senedir yatıyordunuz. Vatandaşımız her şeyi görüyor. Sandık geldiğinde cevabını verecektir."

Karaismailoğlu, iş hayatına 1995’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım dairesinde başladığını da vurguladı.

Karaismailoğlu, yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağı iddialarının sorulması üzerine "Ben şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'yım. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde de 24 yıl çalıştım en son bürokrat olarak da en üst seviyede görev alan birisi olarak İstanbul'un tamamını planlamış ve altyapısını çok iyi bilen birisi olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak tüm Türkiye'ye hizmet etme görevi bana verildi. Ben onun kutsallığını ve fırsatını bulduğum için ülkemize hizmet etmek adına canla başla çalışıyorum" diye yanıt vermişti.