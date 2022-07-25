Bakan Adil Karaismailoğlu yerli balon üretimiyle övünse de Kapadokya'da uçuşlar Avro’yla

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Nevşehir Göreme’de düzenlenen BALONFEST 2022’yi ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, balon sektöründe ciddi hamleler yapıldığını belirtti. Türkiye’de üretilen yerli balonlar ile bölgede artan uçuş ve yolcu sayısıyla övündü. 2022’nin ilk altı ayındaki yolcu sayısının ise üç kattan fazla arttığını belirtti.

Bakanın söylediği gibi sektör büyüyor ancak yüksek enflasyon altında ezilen ortalama gelir sahibi yurttaş için balon turu düşten öteye gidemiyor. Yabancı turist ağırlıklı balon turlarında kişi başı ücret 185 Avro’ya kadar yükseliyor. Asgari ücretin 5 bin 500 TL olduğu Türkiye’de iki kişinin, 1 saatlik balon turu için 6 bin 700 TL ödemesi gerekiyor. Cumhuriyet, Türkiye’nin önemli turizm değerlerinden biri olan Kapadokya’da balonla uçmanın maliyetini araştırdı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesindeki verilere göre, Nevşehir’de resmi lisans sahibi 28 balon işletmesi bulunuyor.

Ulaştığımız işletmelerin verdiği bilgilere göre 31 Temmuz Pazar günü için bir yolcudan 150 ila 185 Avro arasında değişen uçuş ücreti isteniyor. Ayrıca “bu fiyatın 15 Ağustos 2022 sonrasında 210 Euro bandına çıkacağı” bilgisi de aktarılıyor.

TÜRK MÜŞTERİ YOK GİBİ

Bakan Karaismailoğlu’nun “yerli balon” açıklamalarını anımsatarak, “fiyatların neden Avro olarak verildiğini” sorduğumuz işletmeler, “Belli bir kullanım ömrü olan balonların Türkiye’de üretilse bile büyük bölümü Avro ile satın alınan malzemelerden üretildiğini, sektörün bu yönüyle dışa bağımlı olduğu” yanıtını veriyor.

“Uçuşlarda çok Türk yolcu var mı?” sorusuna verilen yanıt ise “Büyük bölümü yabancı turistler. Yaz sezonunda Türk yolcu yok gibi. Geçen yıl kişi başı 400 TL fiyatlar varken Türkler çoktu, kur krizi sonrası azaldı” şeklinde oluyor. Öte yandan “uçuşlarda yazın Koreli, Alman, Amerikan, Brezilyalı turistlerin yoğunlukta olduğu, ilk ve sonbaharda ise Uzakdoğuluların rağbet gösterdiği” bilgisi veriliyor.

Bu bilgilere göre Kapadokya’da balon turuna çıkmak isteyen bir çiftin, 1 saatlik uçuşa 6 bin 700 TL ödeme yapması gerekiyor. Buna, farklı bir kentten bölgeye ulaşım ve oradaki konaklama, yeme-içme giderleri eklendiğinde fatura daha da kabarıyor. Türkiye’de asgari ücretin 5 bin 500 TL olduğu düşünüldüğünde yurttaşın balon turuna çıkması imkansız hale geliyor.

YERLİYE SANAL TUR

İşletmeciler, yüksek fiyatlar nedeniyle balona binemeyen yerli turist için balonla fotoğraf çektirme ve sanal balon turları düzenliyor.