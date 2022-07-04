Bakan Karaismailoğlu'nun gündem olan Marmaray yolculuğu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Marmaray'da yolculuk yaptığı anlar sosyal medyada gündem haline geldi.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:37

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Marmaray'da yolculuk yaptığı anlar kameraya yansıdı.

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