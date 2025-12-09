Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik faturalarında destek sınırı düşebilir

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, hanelerin tükettiği elektriği sübvansiyonsuz, yani piyasa fiyatlarından almak zorunda oldukları eşiğin gelecek yıl büyük ihtimalle tekrar düşürüleceğini söyledi.

Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Bayraktar, son kaynak tedarik tarifesi (SKTT) sınırının yıl başında yıllık 4 bin kilowatt (KW) düşürüldüğünü hatırlatarak, "Bunu muhtemelen 2026'da bir kademe daha düşürebiliriz" dedi.

SKTT eşiğinin üzerinde elektrik tüketen aboneler sübvansiyonlu tarife fiyatları yerine daha yüksek olan piyasa fiyatına endeksli sözleşmeyle elektrik almak zorunda kalıyor.

2026’DA SKTT EŞİĞİNDE DÜZENLEME

SKTT bu yılın başında yıllık 5 bin KW düzeyine, yani yüksek tüketimli mesken hanelerin de piyasa fiyatlarından elektrik satın almasını gerektirecek düzeye düşürüldü. SKTT, 2026 başından itibaren geçerli olarak 4 bin KW’ye indirildi.

Düzenleyici kurum verilerine göre 2,5 milyon mesken abonesi, yani meskenlerin yüzde 6’sı 4 bin KW’nin üzerinde elektrik tüketiyor.

Bayraktar, eşiğin nereye indirileceğini açıklamadı, ancak Türkiye’de ortalama bir hanenin yılda 2 bin 400 KW elektrik tükettiğine dikkat çekti.

ELEKTRİKTEKİ SÜBVANSİYON MODELLERİ DOĞALGAZA UZANABİLİR

Türkiye’nin gaz ve elektrik sübvansiyonu için 2023 ve 2024 yıllarında yaklaşık 30 milyar dolara karşılık gelen 1 trilyon lira harcandığını belirten Bayraktar, elektriğe benzer bir sistemi doğalgaz için de düşündüklerini tekrar ifade etti.