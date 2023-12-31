Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaz faturalarında artış olacak mı?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz tarifelerinde artış olmayacağını kaydetti.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanmıştı.
Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan elektrik tarifesi mesken aboneleri, ticarethane ve sanayi aboneleri için sabit kalmıştı.
Bakan Bayraktar, yeni yıla girerken yurttaşların enerji maliyetlerinden etkilenmemesi için desteklerin sürdüğünü, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında artış olmadığını ifade etti.
Bayraktar, "Yeni yıla girerken vatandaşlarımızın elektrik maliyetlerinden, doğalgaz maliyetlerinden, enerji maliyetlerinden etkilenmemesi için desteklerimiz devam ediyor. Herhangi bir fiyat artışı söz konusu olmadı. İmkan ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde önümüzdeki yıl da elimizden gelen bütün gayreti gösterip vatandaşlarımızın artan enerji fiyatlarından korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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