Depremzedeye fatura şoku

Depremin en büyük yıkımı yarattığı Hatay’da son günlerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Yurttaşlar bir yandan elektriksiz olarak kış şartlarında soğuktan korunmaya çalışırken öte yandan yüksek faturalarla karşı karşıya kalıyor.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 30.12.2023 - 03:00
Depremzedeye fatura şoku
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Gazetemize konuşan ve iktidarın deprem sonrası, 31 Mayıs’a kadar kullanılan elektrik ve doğalgaz faturalarını ertelediğini anımsatan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Bu faturalar Haziran 2023’te taksitlendirildi. Biz iktidara diyoruz ki insanların ödeme gücü olmadığı için faturaları ötelemeyin, silin” teklifinde bulundu. 

‘BU YANLIŞTAN DÖNÜN’ 

20 Aralık tarihli AKSA tarafından kesilen faturalarda “geçmiş dönem borcunuz var” dendiğini ve gaz kesme ihbarnamesi yollandığını belirten Kara, “Öte yandan yurttaşlara gelen telefon mesajında ise ‘Borcunuz Cumhurbaşkanlığı tarafından karşılanmaktadır, borcunuz bulunmamaktadır’ deniyor. Çelişkili açıklamaların bedelini yurttaş ödüyor” ifadelerini kullandı. 

Deprem bölgelerinde enerji tedarik şirketlerinin yurttaşlara bakamadığını ve konteyner kentlerde sürekli elektrik kesintisi olduğuna da dikkat çeken Kara, şöyle devam etti: “Artık altyapı çalışmalarını yapın. İnsanlara hem taksitlendirmiş olduğunuz geçmiş dönem borçları hem de cari dönem borçları için aynı anda ceza ihbarnamesi göndermek, iktidarın deprem bölgesine bakışının göstergesidir. Bu yanlıştan dönün. Yurttaşı daha fazla mağdur etmeyin.”


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