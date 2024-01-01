Bakan Bayraktar'dan Gabar petrolü açıklaması

Yayınlanma: 01.01.2024 - 11:10

Güncelleme: 01.01.2024 - 11:10

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da keşfedilen petrole ilişkin açıklama yaptı.

Bayraktar, Gabar petrolü ile ilgili yaptığı bir açıklamanın videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Bayraktar, Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfini yaptıklarını ifade ederken, "Çok kısa bir süre içerisinde buradaki üretimi bugün itibarıyla 30 bin varile çıkardık" dedi.

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde:

Gabar ve Şırnak bu bölge biliyorsunuz, terör ile anılan bir bölgeydi. Yıllarca buralarda terör kol gezdi ve halkımıza huzur vermedi, binlerce cana mal oldu. Bugün burada, bu topraklarda, Şırnak’ta 2021 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük karadaki keşfini yaptık. Çok kısa bir süre içerisinde buradaki üretimi bugün itibarıyla 30 bin varile çıkardık.

Şırnak, Türkiye’nin en büyük petrol üreten ili haline gelecek. 2024 yılı sonuna geldiğimizde yani 100 bin varil üretimi hedefine geldiğimizde açık ara Türkiye’nin bir numaralı petrol şehri olacak.

Artık Kato Dağı’nda, Cudi Dağı’nda rüzgar santralleri olacak. Dolayısıyla adeta bir enerji üssü haline gelmiş bir Şırnak’ı hedefliyoruz. Bunun en projelerinden bir tanesi de Gabar’daki petrol.

Bugün bu sahalarda 30 civarında kuyu açlık, 23 kuyudan şu anda üretim yapıyoruz. Biz Türkiye’de, ülkemizin ihtiyacı olduğu petrol ve doğal gazı nerede varsa onu bulmak için çalışmalarımıza ve gayretlerimize devam edeceğiz."