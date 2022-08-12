Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: 'Kendi modelimiz'
Milyonların beklediği EYT çalışmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in “Ne Finlandiya, ne Almanya, kendi modelimizi uygulayacağız” dediği belirtildi. Bilgin’in staj ve çıraklık sürelerinin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesini isteyen staj mağdurları için de çalışma başlattığı ifade edildi.
Hükümetin, milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT sorununda çözüm umudunu artıran açıklamalarının ardından, EYT platformu da düzenlemenin bir an önce yasalaşması için temaslarını sıklaştırdı. Sorunla ilgili çeşitli kuruluşların oluşturduğu EYT platformu, AKP ve MHP Meclis gruplarından sonra, önceki gün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir araya geldi.
3 MİLYON KİŞİ VAR
Platform, Bilgin’e konuyla ilgili tespit ve taleplerini rapor halinde iletti. Bilgin’in ise toplam 3 milyon kişiyle ilgili çözüm arayışında olduklarını ancak henüz konuyla ilgili çalışmanın son halini almadığını söylediği belirtildi. Bilgin, EYT’de tüm mağdurları kapsayan şekilde çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.
Görüşmede, sorunun çözümü için yıl sonunu işaret edilirken, 2023 bütçesine EYT ile ilgili düzenlemenin konulmasının hedeflendiği ifade edildi.
STAJ SÜRESİ GÜNDEMDE
Bilgin’le görüşmede, staj süreleri emeklilik sigortası başlangıcına sayılmayan “staj mağdurları” da yer alarak taleplerini iletti. Görüşmeyle ilgili Milliyet’ten Mithat Yurdakul'a bilgi veren Emekleri Yasalara Takılanlar Derneği Başkanı Nalan Esmeray, Bilgin’in, hem EYT mağdurlarını hem de devleti memnun edecek bir formül üzerinde durdukları mesajını verdiğini ve “Ne Finlandiya ne Almanya, kendi modelimizi uygulayacağız” dediğini aktardı.
Esmeray, Bilgin’le görüşmelerinde stajları emeklilik başlangıcı sayılmayanların mağduriyetlerinin yanı sıra, askerlik borçlanması, Bağ-Kur’lular, TSK-Emniyet borçlanmaları ve kadınların doğum borçlanması gibi konuları da gündeme getirdiklerini belirterek, staj borçlanmasıyla birlikte bu kesimlerin de EYT çözümü için gereken kaynağı sağlayabileceğini söyledi.
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