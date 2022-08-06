EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak: 'İnandırıcı gelmiyor...'

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Seçim yaklaştıkça hemen hemen her gün emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yeni bir formül ortaya atılıyor. Adeta formüller “havada uçuşuyor.”

EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, gündemdeki formülleri, “Bana göre seçimin yaklaşmasıyla her daim ortaya atılan, var olanların üzerine yenileri eklenen değerlendirmeler. Her seçim döneminde olduğu gibi bilgi kirliliği süreci yaşanıyor. Çalışma bakanından duymadığımız sürece inandırıcı gelmiyor” sözleriyle değerlendirdi.

EYT’lilerin 23 yıldır devam eden mağduriyetleri için yeni formüllere gerek olmadığını vurgulayan Özüpak, “Yeni formüller yeni mağduriyetler yaratacak. 45-50 yaş aralığında olan arkadaşların yaşadığı mağduriyetler bu formüllerle çözülemeyecek. Bir tarafı memnun edecek, bir tarafı mağdur edecek” dedi. Özüpak, çözüm için ise tek bir formül bulunduğunu, bunun da “4447 sayılı yasanın yaş haddinin geriye, aleyhte işleyen maddesinin iptali” olduğunu vurguladı.

‘MASADA OLMAK İSTİYORUZ’

Böyle bir düzenlemenin bütün mağduriyetleri bitireceğini dile getiren Özüpak, çözüm için kendilerinin de masada olmak istediklerini söyledi. Özüpak, “Dolayısıyla formül tektir” dedi. Daha önceki çalışma bakanları dönemlerinde de çeşitli çalışmalar yapıldığını dile getiren Özüpak, “Ne çalışmaymış... Bir türlü bitirilemeyen... Çözüm için bu kadar kafa patlatmaya gerek yok” diye konuştu. Özüpak 4447 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 8 Eylül 1999 tarihi öncesi girişli SSK, Bağ-Kur, tarım işçilerinin hepsini kapsayan bir mağduriyet bulunduğunu dile getirdi.

‘PRİME TAKILANLAR’ OLUR

Kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin primini tamamlayanların hemen emekli edileceklerine yönelik haberleri de değerlendiren Özüpak, şunları söyledi: “5 bin prim gününü dolduran, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılığı bulunanlar emekli olabiliyordu. Bu bizim hakkımız. Şimdi kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin prim gününü dolduranlar emekli edilecek deniliyor. Bunun uygulanabilirliği yoktur. 50 yaşına gelmiş insanlarız. 6 bin prim günümüz var. 55 yaşına kadar nerede çalışacak? Yeni mağduriyetler yaratılacak. Sadece adı değişecek bu kez ‘emeklilikte prime takılanlar’ olacak.”

STAJ MAĞDURLARI DA VAR

4- 4.5 milyon EYT’li olduklarını söyleyen Özüpak, “Bir staj mağduriyetinin de varlığını biliyoruz. 1999 öncesinde meslek liselerinde çalışanların aldığı numaralar var. Bu arkadaşlarımız 2000 sonrası işe başladı. EYT’li konumunda. Borçlanma getirilerek devlete de katkı sağlanabilir.”