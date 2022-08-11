İktidara yakın gazete duyurdu: EYT için görüşme trafiği hızlandı
EYT Platformu üyeleri, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelerek EYT’nin bu yılın sonuna kadar çözülmesi için söz aldı.
Ankara’da Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin çözüm trafiği hızlandı. EYT Platformu üyelerinden oluşan bir heyet, önceki gün AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü. EYT düzenlemesindeki beklentilerini anlatan EYT Platformu üyeleri, dün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelerek EYT’nin bu yılın sonuna kadar çözülmesi için söz aldı.
Sakarya EYT Dernekleri Başkanı Mehmet Ali Çelik "Sendikaları, AKP ve MHP Grup Başkan Vekillerini ziyaret ettik. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e dosyamızı sunduk. Bakan Bey, üç milyon kişinin mağdur olduğunu, bütçe görüşmeleri sonrasında, aralık ayında meselenin kesinlikle çözüme kavuşturulacağını söyledi" dedi.
İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaptıkları görüşmeyi de anlatan Çelik, şunları kaydetti:
“EYT Platformu olarak, Bakan Bilgin’e mağduriyetlerimiz anlatıldığı kapsamlı dosyamızı sunduk. Sayın Bilgin, basında çıkan formüllerin hiçbirinin masada olmadığını ve kendilerinin herhangi bir açıklaması bulunmadığı halde yanlış bilgilendirmeler yapıldığını söyledi. Bu konuda 3 milyon kişilik bir mağdur kesimin olduğunu, bunların 2 milyonunun 4A statüsünde, kalan 1 milyon kişinin de diğer statülerde olduğunu belirtti. Çözüm noktasında ise sürecin bir noktaya geldiğini ve özellikle bütçe görüşmeleri sonrasında EYT’nin masaya yatırılıp konunun taraflarıyla görüşüldükten sonra çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Bakan Bey, aralık ayı içerisinde kesinlikle konunun çözüleceğini dile getirdi. Bakan Bilgin’in sözleri, EYT’liler için bir müjdedir. EYT, iktidarın gündeminde ve aralık ayı içinde çözüleceği ortada"
İlgili Haberler
- CHP'li Mahmut Tanal: 'Kuveyt Emiri'nin 5 milyon hibesi ile Siverek'te yapılan su projesi çöktü'
- EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak: 'İnandırıcı gelmiyor...'
- Fırat Aydınus: Cüneyt Çakır'ın sözleri bende soru işareti yarattı
- CHP'li Burak Erbay: 'Bilirkişi keşfinde mahkeme heyeti, beşli çetenin kesmek istediği zeytin ağaçlarına sığındı'
-
Video Haberler
- AKP’li belediyeler enflasyon farkını ‘zam’ diye sundu
- Gebze'de orman yangını!
- Iğdır’da hareketli dakikalar
- Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi
- Derelerin beton kanala alınmasına tepki
- Şişli'de doğalgaz borusu patladı
- Üst geçitte intihar girişimi
- 25 yıllık cinayeti, bu sözler ortaya çıkarmış...
- Uyarılar art arda gelmişti
- Motorine zam geliyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soylu’nun görevden alınması an meselesi'
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- Domino's iflasını açıkladı: Tüm restoranlarını kapadı
- EYT’de iki güçlü formül öne çıktı
- Zeytinli Rock Festivali yasaklandı!
- Sıfır araçlarda '6 ay ve 6 bin km' şartı
- Ahmetcan Kaplan kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Erdoğan talimat verdi
- İktidar yılbaşını işaret ediyor
- Rektörlük 'Odtufans' için harekete geçti