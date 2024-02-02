Bakan Bolat açıkladı: Dış ticaret açığı ocakta 6,2 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, dış ticaret açığı ocakta yüzde 57 gerileyerek 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:13
Bakan Bolat açıkladı: Dış ticaret açığı ocakta 6,2 milyar dolar oldu
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı Ocak ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre dış ticaret açığı ocakta yüzde 57 gerileyerek 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar oldu:

Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı pay yüzde 1,06'ya yükseldi.

Ocak ayının ilk 4 günün çok az küresel sipariş olmasına karşın 2024 Ocak'ta ihracatımız yüzde 3,6 oranında artışla 20 milyar 28 milyon dolara yükselmiştir. Böylelikle ocak ayı ihracat rekoruna ulaştık.

İthalatımız ise ocak ayında yüzde 22'lik azalışla 26, 2 milyar dolara geriledi.

Ocak ayında dış ticaret açığında yüzde 57'lik gerileme kaydedildi. Dış ticaret açığı 6,2 milyar dolara indi.


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