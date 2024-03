Bakan Bolat etteki fiyatı ‘küçük bir sıkıntı’ olarak açıklarken üretici uyarı üstüne uyarı yapıyor: Kesimlik hayvan kalmadı

Yayınlanma: 19.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.03.2024 - 04:00

Dolardaki artışla birlikte et, süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışı devam ediyor. Son bir yılda yüzde 100’den fazla artan et ve peynir fiyatları yurttaşın sofrasını küçültürken üreticilerin aylardır yaptığı uyarıyı görmezden gelen hükümetten kalıcı bir çözüm yok. Aksine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Az bir şey kırmızı et fiyatlarında bir artış oldu. Kesime daha az hayvan gönderilince orada bir küçük sıkıntı oldu” dedi.

Ramazanla birlikte et fiyatlarındaki artış hızlanırken Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) yönetimi geçen hafta ithalatla görevlendirilen Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan ile bir araya gelerek sorunları konuşmuştu. Görüşmeden sonra herhangi bir adım atılıp atılmadığını sorduğumuz TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu, aylardır söyledikleri gibi sorunun temelinde süt fiyatlarının yattığını vurguladı.

Son 2 aydır yeniden zararına üretim yapılmaya başlandığını hatırlatan Solakoğlu şöyle konuştu: “Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gidiyoruz, muhatabın Tarım ve Orman Bakanlığı olduğunu söylüyorlar. Oraya gidiyoruz onlar da Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğunu söylüyor” dedi.

SÜT KONSEYİ TASFİYE OLSUN

Solakoğlu, “Normalde STK’ler sektördeki sorunları söyler, bizde hükümete şirin görünmeye çalışıyor. ‘Devleti karşımıza almayalım’ anlayışı var. Ulusal Süt Konseyi (USK) bu şekilde davranarak iktisadi bilimden uzak maliyet hesaplaması yapıyor. Bir an önce kendilerini tasfiye etsinler sektöre bir faydaları olur” diye konuştu.

Kesime gidecek anaç hayvan kalmadığını da söyleyen Solakoğlu şunlara dikkat çekti: “Biz 2019-21 arasında çok bağırdık hayvanlar kesime gidiyor diye. Artık kesilecek anaç hayvan da kalmadı. Bu da ette talep kaynaklı fiyat artışları yarattı. Etin pahalı olmasından ziyade alım gücünün ve fiyat mefhumunun kaybolmasıyla bir ilgisi var. Türkiye en az iki üç yıl bu artışları yaşayacak.”

Öte yandan TÜSEDAD Şubat ayı çiğ süt maliyetini de açıkladı. USK’nin açıkladığı mevcut fiyat 13.50 TL iken, TÜSEDAD’ın iki ayrı hesaplamasında maliyetler 16.50 TL ve 17.46 TL oldu.