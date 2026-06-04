Bakan Bolat mayıs ayı verilerini açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret açığı belli oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre mayıs ayında ihracat 22 milyar 504 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı aynı dönemde yüzde 15,7 azalarak 5,6 milyar dolara geriledi.

Bakan Ömer Bolat, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Mayıs ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 oranında azalışla 22 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayında ayrıca günlük verileri incelediğimizde, 22 Mayıs 2026 tarihinde 2,4 milyar dolar ile günlük ihracatta tüm zamanların en yüksek değeri gerçekleşmiştir.

Mayıs ayında dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 azalışla 5,6 milyar dolara gerileyerek son 9 ayın en düşük düzeyinde gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da geçen yılın aynı ayına göre 1,2 yüzde puan artışla yüzde 80,1'e yükselmiştir.