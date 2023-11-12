Bakan Bolat'tan fahiş fiyat ve stokçuluk açıklaması

Yayınlanma: 12.11.2023 - 09:23

Güncelleme: 12.11.2023 - 09:23

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından düzenlenen Türkiye İş Ahlakı Zirvesi’nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Piyasa denetimleri, piyasa gözetimi, haksız fahiş fiyat uygulamaları, stokçuluk gibi uygulamaları devlet olarak denetliyoruz. Önümüzdeki torba yasada da bu konuda cezalar katmerli şekilde artırılacak” dedi.

Bolat, “Depremde de meslek ahlakı ya da iş ahlakına uymayan birçok kötü örnekleri de birlikte gördük. Bunları düzeltmenin çabası içindeyiz” diye konuştu.

‘3 MİLYONUN ÜZERİNDE İŞSİZ’

İşsizlik verileri ile ilgili konuşan Bolat, “Dün işsizlik verimiz de açıklandı. Hamd olsun, yüzde 9,1’e geriledi. Bu çok uzun yıllardır, yakaladığımız en düşük rakam olarak söyleyebilirim. 3 milyon 150 bin kadar işsiz sayısı resmi rakamda görülüyor. İşverenlerimiz, ‘Çalıştıracak insan, ara eleman, yetişmiş vasıflı eleman bulamıyoruz’ diye bize sıkıntılarını iletiyorlar” diye konuştu.