Bakan Dönmez kesinti uygulanan fatura sayısını açıkladı: En çok kesinti İstanbul'da

12 Ağustos 2022 Cuma, 12:33

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın “2021 yılında kaç hanenin elektrik ve doğalgazının kesildiği, bu kesintilerden dolayı kaç kişi veya şirketin yasal takibe uğradığı” yönündeki soru önergesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yanıt geldi. Bakan Dönmez, Türkiye geneli ile İzmir’de 2021 yılı ilk 9 ayında sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmediği için geçici olarak elektrik ve doğalgaz kesintisi uygulanan abonelerin oranını tablo halinde sundu.

Buna göre, Türkiye genelinde 2021 yılı ocak-eylül döneminde, mesken ve tarımsal sulamada elektrik kesintisi uygulanan fatura sayısı 242 milyon 944 bin 827 olarak açıklandı. Bunun 2 milyon 392 bin 156’sini tarımsal sulama faturalarının oluşturduğu bildirildi. Aynı dönemde doğal gazda ise konutlarda kesinti uygulanan fatura sayısının 133 milyon 906 bin 737 olduğu kaydedildi.

EN ÇOK KESİNTİ İSTANBUL'DA

Bakan Dönmez’in yanıtına göre; İzmir’de de elektrik ve doğalgaz kesintisi uygulanan fatura sayısının yüksekliği dikkati çekti.

2021 yılı ocak-eylül döneminde İzmir’de elektrik kesintisi uygulanan fatura sayısı; meskende 14 milyon 967 bin 756, ticarethanede 1 milyon 799 bin 329, sanayide de 23 bin 917 olmak üzere toplamda 16 milyon 791 bin 2 şeklinde açıklandı. İzmir’de aynı dönemde doğal gaz kesintisi yapılan fatura sayısı konutta 6 milyon 226 bin 244, ticarethanede ise 63 bin 688 olmak üzere toplam 6 milyon 289 bin 932 düzeyinde.

Bakan Fatih Dönmez, 2021 yılı eylül ayında zamanında borç ödenmemesi nedeniyle elektrik ve doğalgaz kesilmesi uygulamasının en çok İstanbul’da gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Dönmez, Türkiye genelinde 1 Ocak 2020-30 Eylül 2021 tarihleri arasında sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmediğinden yasal takip işlemleri başlatılan muhtelif abonelerin oranını da tablo halinde sundu.

Buna göre, 2020 yılında 363 milyon 83 bin 382 elektrik faturası, 2021 yılı ocak-eylül döneminde 278 milyon 33 bin 190 olmak üzere toplamda iki yılda 641 milyon 116 bin 572 elektrik faturası ile ilgili yasal takip işlemi başlatıldı.

2020’de yasal takip işlemi başlatılan doğal gaz faturası sayısı 177 milyon 107 bin 755, 2021 yılı ocak-eylül döneminde ise 141 milyon 668 bin 303 olmak üzere toplam 318 milyon 776 bin 58.

Bakan Fatih Dönmez, son dönemde uluslararası piyasalardaki enerji fiyatlarında meydana gelen büyük artışların vatandaşlara daha az yansıtılması için elektrikte maliyetin bir bölümünün devlet tarafından üstlenildiğini, Türkiye’nin şu anda Avrupa’da konutta en ucuz elektrik fiyatı uygulayan üçüncü ülke olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı kararı ile 28 Şubat 2022 tarihli Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararları çerçevesinde yapılan düzenlemelerle mesken, tarımsal sulama ve ticarethane abonelerinin elektrik faturalarında değişik oranlarda indirim yapıldığını ifade eden Bakan Dönmez, mesken abonelerinin faturalarında yüzde 13,7’lik indirim sağlandığını kaydetti.

KILIÇ: "HAMASETTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMIYORLAR"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Bakan Dönmez’in yanıtını şöyle değerlendirdi:

“Vatandaşlarımız son yıllarda yavaş adımlarla başlayan, sonra hızlanarak koşmaya başlayan ekonomik krizde elektrik, doğal gaz, su faturalarını ödemekte zorlanmaktadır. Pandemi ile birlikte birçok vatandaşımız bu faturalarını ödeyemez duruma gelmiştir ve halen de ödeyememektedir. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir belediyeleri olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen belediyelerin başlattığı kampanyalara vatandaşlarımız yoğun katılım sağlayarak, ekonomik olarak zor durumda olanlara destek olmuşlardır. AKP iktidarı ise her ay zamlanan elektrik ve doğalgaz faturalarını sadece izlemekle yetinmiş, hiçbir önlem almamış, vatandaşları bu borçları ile baş başa bırakmıştır. Bakanın da soru önergemize verdiği cevapta belirttiği gibi ‘şu kadar indirim yaptık, şöyle indirim yaptık’ şeklinde hamaset nutukları atmaktan başka bir şey yapmamıştır. Bu işler öyle masa başında oturarak, sağa sola nutuk atarak, ‘doğal gaz bulduk’ gibi söylemlerle olmuyor. Sokağa çıksınlar, esnafların ve vatandaşın halini görsünler. Türkiye’nin dört bir yanında yaptığımız saha çalışmalarında gördük ki; esnaf bütün kışı ısıtıcı açmadan soğukta, bütün yazı da klima açmadan sıcakta geçiriyor. Tasarruf etmek için lamba yakmıyor. Kirasından fazla elektrik faturası ödüyor. Ama AKP halktan o kadar kopuk ki bunları göremiyor. Yanlış ekonomi politikalarının elektrik ve doğalgaz maliyetlerini arttırdığını dahi göremiyorlar ya da görmezden geliyorlar."

"DESTEKLER YETERSİZ"

Elektrik desteklerinin yetersizliğini vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"Devletin, Elektrik Tüketim Desteği Yardım Programı adı altında ödediği 103 lira ila 206 lira arasında değişen ve Doğalgaz Tüketim Desteği adı altında iki taksitte ödediği 450 lira ila 1150 lira arasında değişen tutarlarla bu sorunun çözüldüğünü zannediyorlar ancak sorunu sadece halının altına süpürüyorlar. Sorunlara çözüm bulmak yerine sorunları içinden çıkılmaz hale getiriyorlar. Bu da AKP iktidarının geniş halk kitlelerini yönetme politikasını gösteriyor. Yoksulluğu ortadan kaldırmak yerine yardım edilmiş yoksullar yaratıyorlar. Bakan, ‘Türkiye Avrupa’da konutta en ucuz elektrik fiyatı uygulayan üçüncü ülke' diyor. Soru önergemize bürokratların hazırladığı cevap metnini imzalarken bu bölümü okudu mu acaba! Muhtemelen okumadı ki böyle diyebiliyor. Bu dediğine inanıyor mu? Zannetmiyorum. Bunu iddia etmek milletle dalga geçmektir. Asgari ücretin 5.500 TL olduğu, milyonlarca kişinin bu ücret ve altında çalıştığı ülkemizde vatandaşlara gelen 2 bin liralık, 5 bin liralık elektrik faturalarının, ‘elektrikte Avrupa’da en ucuz fiyat uygulayan üçüncü ülke’ sözleri bağını açıklayabilirse çok memnun oluruz! Halkımıza verdiğimiz sözlerin birçoğunu daha iktidar olmadan yerine getirdiğimiz gibi, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde ilk seçimde halkın oyları ile iktidara gelerek ülkeyi yönetecek Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı iktidarında, milletimizi elektrik ve doğalgaz faturalarını rahatlıkla ödeyebilecekleri bir ekonomik refaha kavuşturacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”