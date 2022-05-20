Bakan Dönmez yeni kredi paketini duyurdu

20 Mayıs 2022 Cuma, 17:32

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz. Bunun içinde öncelikle bilinçlendirme, farkındalık oluşturma işimiz var. Bugün, konut stoğumuzun kabaca yarısı yalıtımsız. Hanelere uygun şartlarda kredi verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ve planlama için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla görüşüyoruz" dedi.



Öte yandan Dönmez, "Bu tasarruflar sayesinde 850 bin TEP ham petrol ve 5,4 milyar metreküp doğal gaz ithalatını da engellemiş olduk. Toplamda 12 bin yeni istihdam oluşturduk ve ekonomimize 3,91 milyar dolarlık brüt katma değer sağladık. Belki daha da önemlisi son 5 yılda 43,2 milyon ton CO2’nin doğaya salımını engelledik" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Çevrecilikse işte çevrecilik. Bu işler icraatla oluyor, lafla değil. Birilerinin çevrecilik adı altında hükumet yıkma gayretlerini Gezi'de görmüştük. Şimdi Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi için yaptırmayız diyenler sıraya girdi. İstanbul'a yeni bir yeşil alan kazandırma gayretinde olanları engellemeye çalışıyorlar. İçerisinde milletimizin sporunu yapacağı, sevdikleriyle birlikte vakit geçireceği, dinleneceği bir mekân planlanıyor."