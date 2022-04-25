CHP’li Özkan’dan Bakan Dönmez’e tutanaklı yanıt: İşte elektrik kesme tutanağı, hemen istifa et

25 Nisan 2022 Pazartesi, 00:40

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından “Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?” paylaşımını yaptı.

“ERDOĞAN’IN ENERJİ BAKANI BUDUR”

Kılıçdaroğlu da yine sosyal medya hesabından Dönmez’e şu yanıtı verdi:

Erdoğan’ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım!

Kılıçdaroğlu’nun ardından CHP kurmaylarından da Bakan Dönmez’e sosyal medyadan tepki geldi.

CHP yöneticilerinin tepkileri şöyle:

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: “Rahmetli Erbakan Hoca yaşasaydı şöyle derdi: ‘Sizi gidi yalancılar siziii...”

ÖZKAN: ENTRİKACI BAKAN İSTİFA! HANGİ YÜZLE O KOLTUKTA OTURACAKSIN?

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan: “Bu nasıl bir delirme hali. Ayıp. Hiç mi utanman yok? Yalan, entrikayla ülkenin canına okudunuz. Yönetemiyorsunuz. Yalancıdan devlet adamı olmaz. Erken seçim istiyoruz. Düşün milletin yakasından. Bir de bakan olacaksın utan . Yalanlarına karşı işte gerçek. Yuhh. Entrikacı bakan istifa! Hangi yüzle o koltukta oturacaksın? İstifa et! Entrikacılık kadar mide bulandırıcı hiç bir şey yoktur. Kurtuluşun istifa etmektir.”

Elektrik faturasını ödeyemeyen 4 milyon abonenin sesi olmak için direnen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ve ziyaret ettiği ev halkına iftira atan Fatih Dönmez hangi yüzle o koltukta oturacaksın? İşte mühürlü elektrik saati! pic.twitter.com/5r1ekhvYBI — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) April 24, 2022

KESME TUTANAĞI VE MÜHÜRLÜ SAYAÇ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Tuncay Özkan: (Elektrik kesme tutanağının fotoğrafını paylaşarak)” Elektrik faturasını ödeyemeyen 4 milyon abonenin sesi olmak için direnen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na iftira atan Fatih Dönmez hangi yüzle o koltukta oturmaya devam edeceksin? İşte elektrik kesme tutanağı, hemen istifa et. Elektrik faturasını ödeyemeyen 4 milyon abonenin sesi olmak için direnen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ve ziyaret ettiği ev halkına iftira atan Fatih Dönmez hangi yüzle o koltukta oturacaksın? İşte mühürlü elektrik saati."

Elektrik faturasını ödeyemeyen 4 milyon abonenin sesi olmak için direnen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na iftira atan Fatih Dönmez hangi yüzle o koltukta oturmaya devam edeceksin? İşte elektrik kesme tutanağı hemen istifa et! pic.twitter.com/gGTH8Q6chB — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) April 24, 2022

ÖZTUNÇ: YALAN SÖYLEMEYİ AĞABABALARINDAN MI ÖĞRENDİN?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: “Yalan söylemeyi ağababalarından mı öğrendin? Kelime oyunu yaparak aklınca algı yaratmaya çalışıyorsun. Sefilsin ve yalancısın. Hükümetinin ne kadar aciz olduğunu bir kez daha ispatlamış oldun.”

AKIN: DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: “Çaresizlikle denize düşen yılana sarılır, sen mübarek Ramazan'da yalana sarıldın. Ülkemizin karanlıkta kalan ailelerine ve çocuklarına ses olan Genel Başkanımıza iftira attın Fatih Dönmez... Yalanı dolanı bırak istifa et.”

AĞBABA: REZİLSİNİZ