Dönmez'in iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu yanıt: 'Ödeyin yoksulun faturalarını utanmazlar!'

24 Nisan 2022 Pazar, 22:57

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün ziyaret ettiği evin elektriğinin kesik olmadığını iddia etti. “Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış” diyen Dönmez'e Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki geldi.

Kılıçdaroğlu, yanıtında, "Erdoğan’ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı” diyerek Dönmez'e istifa yolunu gösterdi. Dönmez, daha sonra bir açıklama daha yaparak Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği evin ‘borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığını’ iddia etti.

ELEKTRİĞİ KESİLEN GÜLLÜ DEMİR'DEN AÇIKLAMA

Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün Ankara Keçiören’deki evini ziyaret ettiği, borcu nedeniyle elektriği kesilmiş olan Güllü Demir, tartışmaların ardından açıklama yaptı. Demir'in videosunu CHP lideri Kılıçdaroğlu paylaştı. Demir, elektriğinin bu sabah saatlerinde açıldığını söyledi.

Keçiören Kaymakamlığı, Demir’in elektriğinin 5 Nisan 2022 tarihinde açıldığını ileri sürdü. Demir, Keçiören Kaymakamlığı’nın açıklaması üzerine, “Dün Sayın Genel Başkan evime geldikten sonra bugün Kaymakamlık tarafından elektriğim açıldı” dedi.

“GENEL BAŞKAN SAYESİNDE ELEKTRİĞİM AÇILDI”

Demir, 20 gün önce elektriğinin kesik olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Dün Sayın Genel Başkan evime geldikten sonra bugün Kaymakamlık tarafından elektriğim açıldı, saat 9-10 civarlarında. Kaymakamlık tarafından arandım. Allah razı olsun aradılar beni. Daha sonra evime bir kişi geldi. Kaymakamlık tarafından gelindiğini, evimi ziyaret ettiler, baktılar. Ondan sonra yardım edileceğini ve benim kişisel bilgilerimi istediler. Hepsini de verdim. Genel Başkan ve bana yardımda bulunan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Genel Başkan sayesinde benim elektriğim açıldı ve çok şükür karanlığıma aydınlık geldi. Allah hepsinden de razı olsun. Kaymakam Beyden de Allah razı olsun, onun sayesinde de bugün elektriğim açıldı benim.





Kılıçdaroğlu, Demir'in açıklamasını, "Beşli çetenin bakanı önce "evimin elektriği kesik değilmiş" algısına girişti, sonra bu operasyon ortaya çıktı. Saraya çağrımdır! Karanlıktaki yoksulların elektriğini ziyaretimle açacaksanız; Allah’a yemin olsun ki hepsini ziyaret ederim… Ödeyin yoksulun faturalarını utanmazlar!" sözleriyle paylaştı.